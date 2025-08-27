為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    迎七夕 桃市票選浪漫必拍景點

    桃園市各區戶政事務所貼心打造結婚背板。（民政局提供）

    桃園市各區戶政事務所貼心打造結婚背板。（民政局提供）

    2025/08/27 05:30

    市民聯合婚禮農曆7月7日13點14分開放報名 名額80對 可到浪漫景點外拍

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年度桃園市民聯合婚禮將於八月廿九日七夕十三點十四分開放報名，並舉辦「桃園浪漫必拍景點票選」活動，號召民眾一起選出最愛的拍照景點，而十大票選景點名單中，預約參觀超搶手的大樹林滯洪池「水の秘密基地」也入列。

    市府民政局表示，搭配市民聯合婚禮，今年將同步舉辦「桃園浪漫必拍景點票選」，十大票選景點包括充滿童趣與藝術氛圍的桃園市兒童美術館、宛如地下宮殿的水の秘密基地、展現海洋客家文化特色的永安海螺館、最美圖書館桃園市立圖書館總館、大溪慈湖園區、客家茶文化館、永安漁港、橫山書法藝術館、桃園忠烈祠暨神社文化園區、桃園孔廟，得票數最高的景點，將成為今年聯合婚禮新人限定外拍場域，將安排新人前往拍攝，也提供情侶、新人取景參考，即日起民眾可於「桃園民政好厝邊」臉書專頁留言參與票選，有機會抽中超輕量陶瓷不沾節能鍋獎品。

    十大景點名單 即日起上網票選

    民政局昨也公布今年聯合婚禮主題設計為海洋風，由市長張善政轉動象徵海洋風的船舵，呼籲新人踴躍報名。聯合婚禮將於十一月九日在中壢區南方莊園里昂宴會廳舉行，考量往年報名皆是秒殺，今年名額從四十對增加為八十對，參與聯合婚禮的新人可獲得家電好禮，還可參加幸福抽獎，最大獎為義大利羅馬蜜月機票。

    各區戶政所貼心 設置結婚背板

    民政局長劉思遠表示，聯合婚禮當天規劃最佳造型新人及最符合主題新人等獎項，新人們可在服裝上發揮創意巧思，打造彼此的夢想造型，留下最特別的回憶，獲獎者還能抱回精美神秘好禮。

    此外，桃園市各區戶政事務所貼心設置結婚背板，以幸福意象融合在地特色，打造浪漫拍照打卡最佳場景。

    桃園市舉辦「浪漫必拍景點票選」，圖為列入浪漫景點票選名單的兒童美術館。（資料照）

    桃園市舉辦「浪漫必拍景點票選」，圖為列入浪漫景點票選名單的兒童美術館。（資料照）

