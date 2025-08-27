為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    舊線路幅不足 新澎20號線11月底招標

    2025/08/27 05:30

    〔記者蔡昀容／澎湖報導〕通往澎湖隘門沙灘的澎廿號線因路幅不足、大型車輛行駛不易，縣府規劃開闢新路線，避開聚落改沿海岸線拓建，全長一．八公里，串聯烏崁與隘門沙灘，並設置人行及自行車道，採人車分流，預計十一月底招標，最快明年底完工通車。

    由於舊路線從縣道二○四號穿越隘門村社區，經隘門沙灘、忠靈祠及林投公園，因轉彎角度大、路寬不足八米，遊覽車難行駛，清明及觀光旺季交通壓力更是大。

    縣府考量沿線建物多，拓寬困難，另闢新路，舊線未來將從鄉道改為村里道路。總經費一．九八億元，交通部公路局補助一．六八億元。

    新路線自縣道二○四號起，拓寬海淡廠聯外道路，沿海岸串聯烏崁、隘門沙灘，總長一八二二公尺、寬十二至十四米，設雙向雙車道及步道。縣府工務處長曾吉祥表示，此案公告二十多年，過去澎湖國家風景區管理處曾規劃從機場直通隘門，但與居民協調未果；此次路線繞過聚落，爭議較少。

    曾吉祥說，新路線可望打造具景觀性的濱海道路，讓民眾可開車、散步、騎車賞景。馬公本島最長沙灘帶為烏崁至尖山，全長約五公里，目前工程僅將鮮為人知的烏崁沙灘，連接至隘門沙灘，未來期待能繼續延展拓寬，串聯各大沙灘，帶動觀光。

