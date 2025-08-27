防小黑蚊 噴鹼性離子水抑制青苔

環境長青苔直接刮除，避免滋生小黑蚊。（記者陳文嬋攝）

2025/08/27 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕夏季高溫多雨，正是小黑蚊繁殖高峰期，東海大學教授卓逸民團隊研究證實環境長期噴灑鹼性離子水，有效抑制青苔生長，預防滋生小黑蚊。

小黑蚊（台灣鋏蠓）並非蚊子，是蠓科吸血昆蟲，卓逸民表示，小黑蚊雌蟲需要吸血才能產卵，幼蟲則以地表青苔（微藻）為主要食物來源，防治關鍵在於清除幼蟲食物來源，並干擾雌蟲產卵行為。

研究證實長期噴灑鹼性離子水是有效且對環境友善防治新策略，斷絕小黑蚊食物源，鹼性水能顯著減少土壤中藻類生長，切斷幼蟲食物供給，其次為干擾小黑蚊產卵，雌性小黑蚊偏好在地表產卵，鹼性環境會大幅降低產卵意願。

農業局表示，小黑蚊沒有天敵，單靠噴藥無法根治，應採取環境管理與個人防護為主，化學防治為輔策略，請民眾保持居家乾燥，是預防小黑蚊最好方法。

可以機器等物理方式製成鹼性離子水，噴灑環境抑制青苔生長，預防小黑蚊滋生；若發現環境長青苔，小面積直接刮除青苔（見圖，記者陳文嬋攝），大面積以強力水柱沖洗，從根本清除幼蟲棲息地，搭配個人防護，才能降低小黑蚊威脅。

