鹽埕老宅修復 遊程融入沉浸體驗

「老建築立面美化試辦計畫」修復鹽埕區新樂街一帶建物。（高市文化局提供）

2025/08/27 05:30

14棟老建築立面美化 成高雄新亮點 藉「走讀、講座與實境遊戲」解鎖城市記憶

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鹽埕區是高雄這座城市歷史的發源地，近年透過文化局「老建築立面美化試辦計畫」修復街區老宅，讓巷弄重現風華，瀨南街、銀座、新樂街等共十四棟建築煥然一新，成為旅人探訪高雄老城的新亮點。

請繼續往下閱讀...

穿梭巷弄間闖關 體驗老城市風華

為了讓更多人感受修復成果，文化局將於九月起推出「走讀導覽、主題講座與實境遊戲」三大活動，邀請民眾一邊旅遊、一邊解鎖城市記憶。

其中最吸睛的《屋與角—埕封的記憶》實境遊戲，九月十三、十四日限定舉辦，遊戲以鹽埕為舞台，精心設計了多個關卡，將老建築的故事與特色化作謎題與情境，融合虛擬角色扮演與實境互動，玩家將化身探險者，穿梭於鹽埕巷弄，透過任務與解謎找回被遺忘的故事，體驗獨特的沉浸式旅程。

屋主：修復老屋 就是重溫這些回憶

鹽埕區藍橋里長陳本興說，鹽埕是高雄歷史發展的重要起源地，這次市府帶頭把老舊房屋改善，從建國橋過來，就可以看到耳目一新的八連棟；參與計畫的新樂街屋主陳文靜也指出，老屋承載著眾多回憶，修復它就是為了找尋這些回憶。

跟著Hama 找哈瑪星職人精神和美食

除了鹽埕，鄰近的哈瑪星同樣值得安排進行程。文化局推薦遊客將兩地串聯，搭配《神秘的保管箱》在街區尋找線索，或跟隨可愛角色Hama體驗《Hama與時空灶咖傳說》，一邊尋找傳統職人精神，一邊發現傳奇美食。這些遊戲不僅適合年輕人挑戰，也很適合親子同遊，讓文化探索變得更有趣。

「老建築不只是歷史的痕跡，更是城市生活的記憶」文化局指出，藉由修復與創意活動結合，希望讓更多人看見高雄的老城魅力，並在走讀與遊戲中，創造專屬自己的旅遊回憶，想要體驗不同以往的城市探險，不妨安排一趟鹽埕與哈瑪星的文化旅行，活動詳情可上「高雄文資網」查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法