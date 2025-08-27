為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    恆春中元豎孤棚 九月六日17隊角逐百萬獎金

    恆春中元豎孤棚九月六日熱鬧登場 。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    恆春中元豎孤棚九月六日熱鬧登場 。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2025/08/27 05:30

    邀知名YouTuber拍攝 將在地文化放送國際

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春一年一度的民俗盛事「恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」將於九月六日在恆春東門廣場舉行，今年將有十七支隊伍參賽爭奪三十五萬元冠軍，還有歌手許富凱嗨唱帶動氣氛。

    明依古禮「立燈篙」啟動祭典

    恆春鎮公所八月二十八日將依循古禮舉行「立燈篙」儀式，以二十六公尺長綠竹指引鬼神，象徵祭典啟動，邀請全國民眾共襄盛舉，體驗這場宗教與文化的雙重盛宴。

    今年活動內容豐富，八月三十一日起於恆春郡福德宮前廣場舉辦街頭藝人表演，九月五日有熱鬧踩街嘉年華，特別邀請海軍陸戰隊樂儀隊登場，精彩可期。

    恆春鎮公所今年邀請知名YouTuber實地走訪拍攝，將恆春豎孤棚的獨特魅力放送國際；鎮長尤史經表示，恆春豎孤棚不僅是台灣宗教盛事，更是展現恆春文化底蘊的觀光最佳機會，盼吸引國、內外遊客前來參與。

    九月六日壓軸登場的豎孤棚競賽是活動重頭戲，總獎金近百萬元，前六名隊伍除可獲得高額獎金，還將獲頒專屬獎盃與錦旗，象徵至高榮耀。

    尤史經表示，早年豎孤棚是為分享祭品給貧寒人家，如今已演變為結合競技與觀光的民俗文化活動，塗滿牛油的原木構成挑戰舞台，考驗參賽隊伍的默契與技巧，現場有防護網與細沙確保安全，民眾只要參與互動，完成簡單的指定任務，就能兌換限量紀念品，帶回滿滿祝福。

    晚會歌手嗨唱 還有美食市集

    今年暖場晚會星光熠熠，由金曲歌王許富凱領軍，聯手實力派歌手蘇宥蓉、葉諾帆、吳耕堯、沈建豪、鄭華耕、陳盛騰輪番獻唱，為選手加油助陣，現場還有美食市集，匯集在地農特產品與特色小吃，讓民眾在觀賽之餘，享受視覺與味覺的雙重饗宴。

