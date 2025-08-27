大武崙沙灘出租傘佔地 市府︰竊佔罪送辦

基隆大武崙沙灘幾乎被陽傘和帳篷佔滿。（記者盧賢秀攝）

2025/08/27 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市大武崙沙灘有業者出租沙灘傘和帳篷，遊客抱怨假日帶孩子去戲水，沙灘幾乎被傘和帳篷佔滿，「連鋪地墊休息的地方都沒有」，大武崙沙灘墾丁化，市議員吳驊珈指會勘一年未解決。市長謝國樑昨天傍晚會勘，確實有很多陽傘和坐椅，他表示，已影響民眾的權益、引起社區民眾反感，市府將採取更嚴厲措施，若再有違規佔用沙灘將以竊佔罪送辦。

挨批墾丁化 會勘一年未解決

基隆市大武崙沙灘夏日遊客多，有民眾在臉書貼文抱怨大武崙沙灘亂象，指週日帶小孩去戲水，想在沙灘鋪地墊休息、放東西都沒辦法，整片沙灘幾乎被業者擺滿了沙灘傘和帳篷，「根本是把公有的沙灘當成自己的地盤」，好像沒有付錢租傘、租椅，就沒有資格在那裡停留，希望相關單位管理，不要讓業者「圈地」，影響民眾權益。

市府將加強巡查 業者「圈地」移送

吳驊珈指出，去年九月會勘至今未改善；謝國樑表示，業者佔用沙灘的行為引起民眾反感，將依法採取嚴厲的措施。

市府產業發展處長蔡馥嚀表示，大武崙沙灘已登記為國有地，依法未租用是不可以擅自設置陽傘、設備或攤位，市府將加強巡查，發現違規將依竊佔罪等法嚴辦或清除。

基隆大武崙沙灘遭人插陽傘佔用。 （記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑（右二）等人會勘大武崙沙灘遭佔用情況。（記者盧賢秀攝）

