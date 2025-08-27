基隆總圖改建延宕 文化局︰明年上半年啟用

基隆圖書館總館明年上半年啟用，圖為完工模擬圖。（文化局提供）

2025/08/27 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市審計室決算報告指基隆市政府重大建設計畫執行率偏低，顯示推動效能不足。基隆市議會議長童子瑋指出其中圖書館總館改建工程延宕，民眾抱怨閱讀資源不足，文化局表示，受美術館工程延宕影響，施工期間還要兼顧表演藝術中心活動辦理，以致工期延長，預計明年上半年完工啟用。​

審計室報告指執行率偏低

基隆市審計室決算報告指市府重大計畫執行率偏低，市府財政處列管重大建設中有四項年度預算執行率不到五％，包括社福大樓身障新創基地、南榮公墓生命典藏館、圖書館總館改建工程及大基隆歷史場景再現整合計畫二．○。

童子瑋批評說，圖書館總館去年編列一千五百多萬元，至今預算執行率僅五十九．八％，基隆的閱讀資源原本就相對不足，議會通過了預算，卻因為人力或其他緣故導致期程延誤，經常聽到市民抱怨。

局長︰受美術館工程影響

文化局長江亭玫指出，圖書館總館在文化中心二至三樓，介於表演藝術中心與美術館之間，施工過程需配合兩館時程。圖書館從二○二一年因美術館工程先行封閉，教育部補助原規劃於二○二四年完工啟用，但美術館工程延宕二年，圖書館結構、機電及管線相關工程要等美術館完工後才能進行，圖書館實際上是去年下半年才開始施工。

江亭玫指出，施工期間為兼顧表演藝術中心演出順利，並確保圖書館總館未來營運能提供市民安靜舒適的閱讀環境，因此強化隔音功能設計，工期略有延長。目前整體工程進度約卅二％，並持續積極趕工中，預計明年上半年完工啟用，整修後圖書館兼具開放性與舒適感的多元閱讀空間。

基隆圖書館總館工程延宕，民眾抱怨閱讀空間不足。 （記者盧賢秀攝）

