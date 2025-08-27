士林雙子星大樓 盼成整建維護示範案例

捷運芝山站旁、緊鄰文林路、福國路交叉口的雙子星大樓，將辦理外牆整建維護。（台北市都更處提供）

2025/08/27 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕捷運芝山站旁、緊鄰文林路、福國路交叉口的雙子星大樓，已有四十六年屋齡，屋主等考量減低磁磚掉落的公共安全疑慮，於二○二二年申請台北市政府「公辦整建維護試辦計畫」，在住戶高度共識下，成為試辦計畫首例完成建築師評選作業的社區，台北市都市更新處希望推動成為大型社區整建維護的示範案例。

更新處指出，雙子星大樓為兩棟十四層樓的住宅社區，屋齡四十六年，戶數多達兩百廿戶，因坐落捷運芝山站旁，又緊鄰文林路、福國路交叉口，是士林重要地標。經屋主全體同意參與，獲得市府「公辦整建維護試辦計畫」補助九成經費，進行外牆整建維護，依採購法公開招標徵求建築師，日前完成評選作業。

更新處表示，整建維護包括增設電梯、外牆拉皮、結構補強等，投入期程較短，經費也較低，住戶不必搬離原住處，就能有效改善居住環境，使建築物生命週期延長至少廿年以上。獲選的建築師將根據社區建築物與周邊環境條件、居民需求撰擬整建維護事業計畫書，在下半年依都市更新條例規定提送市府審查，希望後續推動成為大型社區整建維護的示範案例。

