潮台北亞洲音樂節 30日登場有交管

2025/08/27 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕潮台北系列活動「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將於卅日在台北流行音樂中心登場，匯集亞太十國包含日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、印度、澳洲及台灣，超過五○組音樂人，帶來獨立、流行、搖滾、嘻哈、電子等多元曲風的精彩演出。系列活動台北創新創業總匯則於九月二至四日，在瓶蓋工廠台北製造所舉辦三天。

「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」演出時間為卅日上午十一點至晚間十點，跨夜DJ至隔日凌晨兩點，還有卅一日上午十一點至晚間十點；文化局表示，屆時市民大道八段、向陽路至南港路二段一七八巷，將規劃北流大道DJ舞台、市民休息區及通行區。廿九日晚間九點至九月一日凌晨四點，實施交通管制，包括公車取消鄰近站位、改道行駛等。

此外，系列活動台北創新創業總匯於九月二至四日，在瓶蓋工廠台北製造所舉辦三天的國際娛樂科技展覽活動，以「Play Beyond Limits—融合無界，玩出新境界」為號召，結合影視、音樂、遊戲、漫畫、旅遊與新創投資，邀請來自美國、日本、韓國、新加坡、泰國、越南、印度等國際投資人、新創與產業領袖齊聚台北。

