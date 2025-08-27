北市學童喝鮮奶 即日起可到公所辦卡

台北市政府推動「鮮奶週報—生生喝鮮奶」九月起升級，補助對象擴大至設籍台北市、但未在台北市學校就讀的2至12歲兒童。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府推動「鮮奶週報—生生喝鮮奶」九月起升級，補助對象自本市國小及幼兒園的兒童，擴大至設籍但未就讀北市學校的二至十二歲兒童，教育局提醒，符合資格者即日起可至十二行政區公所社會課申辦及領取專屬卡證，每週可靠卡免費兌換一瓶鮮奶或豆漿，估約新增三．三萬學童受惠。

9月起升級 擴大補助對象

教育局表示，臨櫃申辦為每週一至週五上班時間，申請人須為兒童的監護人或法定代理人（可由他人持委託書代辦），申請應備申請表、個資同意書、申請人身分證正本、學童戶籍資料（戶口名簿影本或三個月內的戶籍謄本）；六至十二歲孩童須另備兩吋彩色照片一張；委託他人代辦，需附上簽妥委託書以及監護人身分證與印章。

教育局表示，各區公所皆已完成人力調度與服務動線規劃，現場仍可能需排隊或因資料不全需補件等狀況，提醒事先確認資料是否齊備，以利現場順利領卡。若資料不全或由他人代辦未附上委託書，將無法當場完成領卡。此外，市民也可以利用「台北服務通」線上平台申辦，完成後約三個工作天，可至指定區公所領取卡證。

