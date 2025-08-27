為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市學童喝鮮奶 即日起可到公所辦卡

    台北市政府推動「鮮奶週報—生生喝鮮奶」九月起升級，補助對象擴大至設籍台北市、但未在台北市學校就讀的2至12歲兒童。（資料照）

    台北市政府推動「鮮奶週報—生生喝鮮奶」九月起升級，補助對象擴大至設籍台北市、但未在台北市學校就讀的2至12歲兒童。（資料照）

    2025/08/27 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府推動「鮮奶週報—生生喝鮮奶」九月起升級，補助對象自本市國小及幼兒園的兒童，擴大至設籍但未就讀北市學校的二至十二歲兒童，教育局提醒，符合資格者即日起可至十二行政區公所社會課申辦及領取專屬卡證，每週可靠卡免費兌換一瓶鮮奶或豆漿，估約新增三．三萬學童受惠。

    9月起升級 擴大補助對象

    教育局表示，臨櫃申辦為每週一至週五上班時間，申請人須為兒童的監護人或法定代理人（可由他人持委託書代辦），申請應備申請表、個資同意書、申請人身分證正本、學童戶籍資料（戶口名簿影本或三個月內的戶籍謄本）；六至十二歲孩童須另備兩吋彩色照片一張；委託他人代辦，需附上簽妥委託書以及監護人身分證與印章。

    教育局表示，各區公所皆已完成人力調度與服務動線規劃，現場仍可能需排隊或因資料不全需補件等狀況，提醒事先確認資料是否齊備，以利現場順利領卡。若資料不全或由他人代辦未附上委託書，將無法當場完成領卡。此外，市民也可以利用「台北服務通」線上平台申辦，完成後約三個工作天，可至指定區公所領取卡證。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播