北市公廁大稽查 14座未達標

2025/08/27 05:30

公園、圖書館、運動中心及市場公廁都在列 12座市轄遭裁罰

〔記者蔡愷恆、董冠怡、甘孟霖、孫唯容、何玉華／台北報導〕公共廁所的維護影響多數人對環境的評價及對城市的印象，台北市環保局表示，全市列管的六千八百座公廁，特優級約佔六十四．三％，多在百貨、量販店、超商和車站、機場、捷運站等交通場域，因硬體更新且維護人力足夠，清潔狀況都較佳，而今年一至七月查核，十四座公廁有便器嚴重積垢、環境不潔等情況，其中十二座是市府委外管理的公園、運動中心，以及市立圖書館、市場，已依法告發裁罰並要求改善。

便器嚴重積垢 地板、洗手台不潔等

環保局告發的十二座市轄公廁包括中興公園、永康公園、青年公園，以及德昌市場、環南市場、信義三張里地下停車場，還有萬華及信義兩處運動中心、天母運動場網球場、市立文獻館、市立圖書館西湖分館與東湖分館等公廁。缺失有便器嚴重積垢、大小便器穢物、衛生紙或酒精未及時補充、洗手台不潔、地板、天花板或牆壁不潔等。

公園處表示，已要求廠商改善並依約扣罰；契約要求廠商應隨時維持環境不髒、不濕、不臭，並每日派員自主檢查，針對使用率較高的公廁將加強巡查稽核；同時提供更好的工具、教導廠商清潔人員正確清潔方式，提升細部清潔成效。此外，永康公園因使用年限較高，部分設施老舊，大安區公所已納入九月份整建更新項目。

公園處已要求廠商改善 依約扣罰

市場處回應，兩處市場缺失經複查後已恢復優級及普通級，會加強環境清潔及公廁巡視次數，環南市場會列入履約查核檢討重點；停管處說明，信義三張里地下停車場男廁缺失已改善，清潔人員密集於每二小時需巡場一次，將會不定期派員檢視。

對於兩處運動中心及運動場公廁環境缺失，體育局說明，委外廠商已及時改善，也再次督促各廠商務必嚴格落實環境清潔，並每週派員進行不定期現場稽查，若發現有缺失除限期改善外，也將列入履約查核扣點及營運績效評鑑考核。

文獻館男廁部分，文獻館表示已改善缺失並複檢通過，會持續加強巡檢，以維護環境清潔及設施正常使用。市圖指出，西湖分館廁所便器髒污已在問題發生之後立即改善，並持續加強清潔作業，目前已無類似情形發生；而東湖分館設備損壞已修復完成，兩分館廁所現都評定為優等級公廁。

