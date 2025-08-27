為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    貢寮考古 挖出青瓷片、火山浮石

    成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址，挖掘出數量相當多的火山浮石。（記者盧賢秀攝）

    成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址，挖掘出數量相當多的火山浮石。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/27 05:30

    〔記者盧賢秀／新北報導〕國立成功大學考古團隊在新北市貢寮仁和宮附近山坡進行挖掘考古，發現有大量青瓷碎片，是難得的朝貢禮器，且有早年煉鐵遺跡，在海拔廿五公尺高地卻有火山浮石，可能曾發生大海嘯，最近挖掘出約四、五百年前的「小公主」遺骸，考古團隊研判，十五世紀左右台灣北部是通往日本貿易航線的一處中繼站。

    成大考古研究所教授趙金勇與日本沖繩縣立藝術大學副校長森連也長期合作，研究考古、陶瓷，他們研判北台灣可能有一條非官方記錄的貿易航線必經據點，二年前開始在北台灣沿岸展開田野調查，去年在貢寮仁里山坡地發現罕見的十五世紀青瓷，向新北市政府申請挖掘考古。

    成大考古團隊在早年稱「三貂社」的仁里遺址挖了十五個探坑，發現許多青瓷碎片，是十五世紀時期的朝貢禮器，顯示北台灣是日本琉球貿易間的重要節點。

    考古團隊還發現該處曾經是煉鐵場所，煉鐵場旁邊的探坑有一名「小公主」遺骸，頭顱旁耳朵位置有琉璃環，髮冠位置有琉璃珠飾品，年約十七、十八歲，身材嬌小，距今約四、五百年左右。

    此外，考古區也發現有大量火山浮石，山坡地海拔約廿五公尺高，成大團隊研判可能是日本海底火山爆發，浮石漂流至台灣，大海嘯將火山浮石沖上岸。

    成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址，挖掘出罕見的十五世紀青瓷片。（記者盧賢秀攝）

    成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址，挖掘出罕見的十五世紀青瓷片。（記者盧賢秀攝）

