    首頁　>　生活

    土地開發效益列營運收入 泰板輕軌卡關

    2025/08/27 05:30

    鐵道局：違反軌道建設審查原則 新北捷運局：修正後9月再送審

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市泰板輕軌串連泰山、新莊、板橋、土城及中和地區，可行性研究階段已被交通部四次退件要求修正。鐵道局長楊正君表示，最大問題在於市府將土地開發效益列入營運期收入，違反軌道建設審查原則，建請市府就運量、未來收入等，說明系統永續營運；新北市捷運工程局表示，計畫修正後預計九月再送審。

    可行性研究 遭退件4次

    捷運局綜合規劃科長黃維崧說明，泰板輕軌規劃全長十．三公里，設十四站與一座機廠，總經費三三七．三六億元，其中中央補助一三○．四四億元，市府自籌二○六．九二億元，目前計畫依交通部審查意見修正，預計九月再送審，盼獲支持並轉行政院核定，預計綜合規劃報告核定後七年完工。

    楊正君指出，目前最大問題在於新北市府將土地開發效益列入營運期收入，違反軌道建設審查原則，土地開發效益應屬自償性經費，用於興建期，而非營運收入，若營運期收支無法平衡，恐面臨長期虧損風險，待市府重新送件後，鐵道局將檢視運量、收入與經營可行性，符合條件才會審查。

    交通部常務次長林國顯表示，以現有數據來看，公車即可滿足需求，輕軌須依都市計畫及周邊開發引導需求，建議新北市先推動高需求區段，其餘路段待發展成熟再推動。

    立委蘇巧慧認為，交通建設不應以是否賺錢作為評估標準，公共運輸有交通平權與地方發展使命，即便短期虧損，也應優先滿足居民需求，再透過建設帶動發展，至於如何確保系統永續營運，可再尋求解決方案。

    立委洪孟楷說，泰板輕軌路線經過人口密集區，泰山到板橋是交通要道，具發展潛力，對泰山居民而言，泰板輕軌需求大於五泰輕軌，他要求市府在九月送件時提出調整方案，避免持續卡關。

