新北市中和、土城建1025戶社宅 最快明年動工

土城區板院段土地規劃興建420戶社會住宅，現況為逾期車輛放置場。（記者賴筱桐攝）

2025/08/27 05:30

都計變更案審議通過 二處將提供公托、活動中心等公益設施

〔記者賴筱桐／新北報導〕為解決弱勢族群和青年的居住負擔，新北市政府規劃在中和區盛昌段及土城區板院段土地興建社會住宅，預計增加一○二五戶社宅，都市計畫變更案昨天經內政部都市計畫委員會審議通過，最快明年動工。二處基地距離捷運站近，且分別提供二二○格以上停車位，未來有公共托育、活動中心等公益設施，營造便利舒適的生活環境。

中和盛昌段 鄰近國三、捷運萬大線

市府城鄉發展局局長黃國峰表示，中和盛昌段基地位於圓通路三六九巷一帶，鄰近國道三號中和交流道，面積○．五三公頃，現況為圓通停車場，預計興建約六○五戶社會住宅，同時提供二二○席以上公有汽車位。此外，將設置公共托育中心及活動中心等公益性設施，社宅基地距離捷運萬大線LG07連城錦和站步行約十分鐘，周邊有錦和運動公園、中和國民運動中心，還有錦和國小、錦和高中及雙和醫院，生活機能便利。

土城板院段 附近有體育場、運動中心

另外，土城板院段社宅基地位於土城區金城路二段與青雲路交叉口，現況為逾期車輛放置場，可提供約四二○戶社會住宅及二二○席公有汽車位，考量社會服務需求，融入身心障礙者社區居住、日間照顧中心及團體家屋等公益性設施。社宅基地位於清水生活圈，距離捷運萬大線LG10站步行僅三分鐘，鄰近土城綜合體育場、土城運動中心，以及清水國小、廣福國小及中正國中等多所學校，交通便利，公共服務設施完善。

黃國峰指出，目前二處社宅已完成先期規劃，正進行工程發包，預計明年開工動土，建築設計將結合生態、淨零、無障礙等理念，取得綠建築、智慧建築、耐震、建築能效一級等四大標章認證，規劃充足的開放空間，成為周邊居民共享休憩的場域。

新北市中和區盛昌段土地將興建社會住宅，現況為停車場，預計提供605戶。（記者賴筱桐攝）

