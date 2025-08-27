為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    熱搜
    首頁　>　生活

    花蓮環保餐具清洗中心 免費供夜市、團膳業者使用

    2025/08/27 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府耗時三年多、斥資一．三億興建「環保餐具租借及清洗中心」，打造全國首創公辦清洗碗盤設施，工程現已完工且在OT委外營運前，環保局暫定九月十五日至十二月底先試營運，免費提供東大門夜市攤商、團膳業者等租借及清洗餐具使用，藉此重新評估收費標準及應留意的事項，提供未來委外廠商參考。

    9月中至年底前試營運

    環保局指出，目前環保餐具租借及清洗中心已經完工，試營運前環保局曾在七月舉辦清洗活動，讓機組設備連續試運轉，也邀請東大門夜市攤商等業者實際參與清洗流程，同步重新調查環保餐具數量評估清洗需求，發現平日跟假日需求量穩定；去年強震、風災影響攤商生意，清洗的量可能不會像之前評估的多，當初訂定的收費標準也不符合實際需求，希望透過試營運重新評估清洗價格及租借費用。

    環保局廢棄物管理科指出，環保餐具租借及清洗中心有二條清洗線，全開八小時可清洗三萬組餐具，沒有設限尺寸及規格，設備可提供高溫、消毒、殺菌等程序；提供租借的餐具則有二個貨櫃的量，足夠業者租借使用；也會拓展學校、軍方、飯店民宿、賣場、企業員工團膳及大型餐飲業者，透過契約合作供應未來縣內舉辦各項大型活動或運動賽事，推動資源循環利用。

    圖 圖
    圖 圖
