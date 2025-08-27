綠色和平調查／全台1572萬人 面臨石化產業污染威脅

綠色和平昨日發布台灣石化產業空污人口暴露地圖報告，全台約910萬、近4成人居住在距離石化工廠5公里「高風險暴露區」。（綠色和平提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕綠色和平調查，全台近四成人居住在距離石化工廠五公里的「高風險暴露區」；若擴大至十公里的「擴大風險暴露區」，受影響人口更占全台七成，恐對公共健康與環境安全構成長期威脅。環境部表示，已全面啟動工業區污染調查與減量計畫，將逐步完成監測布建、污染盤點與減量輔導。

910萬人住在高風險暴露區

綠色和平昨日發布「塑膠未成形，污染先擴散：台灣石化產業空污人口暴露地圖」報告，減塑專案負責人張凱婷表示，全球約九十九％塑膠原料來自石油與天然氣等化石燃料，製造過程常伴隨溫室氣體與空氣污染物排放；許多研究顯示，居住在石化生產設施附近社區，罹患肺癌、呼吸系統疾病等比率較高，即使單一污染物濃度偏低，但在多種污染物長期疊加下，仍不利於健康。

據美國環保署定義，石化生產設施半徑五公里為高風險暴露區、十公里內為擴大風險暴露區。綠色和平盤點全台一九一處石化生產設施顯示，共有約九一○萬名、近四成人處高風險暴露區；擴大風險暴露區人口則達一五七二萬，約為全台總人數七成。此外，高風險暴露區中有一一五萬名兒童、一五九萬名年長者，且有四○六七處學校與養護機構，包括幼兒園、國小、國中與老人養護中心。

環境部：已啟動調查、減量輔導

對此，環境部大氣環境司長黃偉鳴表示，已啟動工業區污染調查與減量計畫，將逐步完成監測布建、污染盤點與減量輔導。以高排放潛勢、違規熱點與鄰近敏感受體作為優先排序，針對大型石化區已設常態性長期監測網。

