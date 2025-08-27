農改場推動農廢再利用 落花生、玉米增產40％

施用自製禽畜糞堆肥的落花生田試驗。 （台南農改場提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南區農業改良場因應氣候變遷的挑戰，推動將禽畜糞、豆粕，還有菇包木屑與廢棄培養土等剩餘資材轉化、再利用，年處理超過五．三萬公噸的農廢，實地在田間驗證後，栽培成果豐碩，尤其是玉米、落花生，產量增加逾四十％，效益顯著，也減少化肥使用，達到友善、循環的永續目標。

農改場輔導雲林、嘉義與台南等地區五處循環農業示範場域，實地驗證於硬質玉米、落花生、草莓、牧草等作物栽培的效益，發現以禽糞堆肥施用於牧草田後，產量提高達卅％，且採收再作為飼料，形成資源循環。以生產符合標準的有機堆肥，施於硬質玉米與落花生上，產量提升逾四成，不僅減少化肥使用，也改良土壤。

另外，農改場也協助育苗開發培養土回收技術，有效解決接穗過程中高達三成遭丟棄的浪費問題。經處理後的培養土，可重複使用於茄子、小胡瓜、小果番茄等作物育苗，發芽率與新土相當，也適用於田間或盆栽，開創資源再生的新途徑。

農改場指出，目前所輔導的循環場域，每年可處理超過五．三萬公噸的農業剩餘資材，減輕環境負擔，也帶動肥料業、畜牧業與育苗業的綠色升級。

