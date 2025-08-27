邊境查驗／金車進口170公斤中國八角粉 驗出蘇丹紅

「金車股份有限公司」自中國進口的八角粉，被檢出不得使用的非法著色劑蘇丹色素1號。（食藥署提供）

2025/08/27 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署昨天公布最新邊境查驗結果，其中知名業者「金車股份有限公司」自中國進口的八角粉，被檢出不得使用的非法著色劑蘇丹色素一號，這批重達一七○公斤的八角粉，依規定得全數得銷毀，不得退運。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，蘇丹色素屬於工業用染料，長期攝取恐增加致癌風險，依「食品安全衛生管理法」明訂不得使用。統計近半年，中國輸台的八角粉共有十五批，其中二批不合格，不合格率達十三．三％，問題都出在蘇丹色素。食藥署去年四月十一日就針對中國八角粉實施監視查驗，至明年八月十七日前，中國報驗的八角粉在邊境必須一○○％檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

請繼續往下閱讀...

鄭維智說，除了八角粉，另有一批由「魚金貿易有限公司」自日本進口的蔥，被驗出農藥美氟綜○．一五ppm、脫芬瑞○．一一ppm，比規定的上限○．○一ppm高出十多倍。這批蔥同樣必須退運或銷毀，食藥署也將該公司進口產品的邊境抽驗提升為廿至五十％加強抽驗。

最新邊境查驗共有十三批產品違規，農藥殘留違規方面，還包括越南的鮮大白菜、青花菜，中國鮮辣椒，泰國萵苣、鮮榴槤，澳洲鮮茂谷柑，印度薑黃粉，以及日本鮮蜜柑；添加物不符規定方面則有越南的辣椒魚露漂白劑超標，中國綜合果汁與泰國桑葚汁甜味劑超標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法