為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    邊境查驗／金車進口170公斤中國八角粉 驗出蘇丹紅

    「金車股份有限公司」自中國進口的八角粉，被檢出不得使用的非法著色劑蘇丹色素1號。（食藥署提供）

    「金車股份有限公司」自中國進口的八角粉，被檢出不得使用的非法著色劑蘇丹色素1號。（食藥署提供）

    2025/08/27 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署昨天公布最新邊境查驗結果，其中知名業者「金車股份有限公司」自中國進口的八角粉，被檢出不得使用的非法著色劑蘇丹色素一號，這批重達一七○公斤的八角粉，依規定得全數得銷毀，不得退運。

    食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，蘇丹色素屬於工業用染料，長期攝取恐增加致癌風險，依「食品安全衛生管理法」明訂不得使用。統計近半年，中國輸台的八角粉共有十五批，其中二批不合格，不合格率達十三．三％，問題都出在蘇丹色素。食藥署去年四月十一日就針對中國八角粉實施監視查驗，至明年八月十七日前，中國報驗的八角粉在邊境必須一○○％檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

    鄭維智說，除了八角粉，另有一批由「魚金貿易有限公司」自日本進口的蔥，被驗出農藥美氟綜○．一五ppm、脫芬瑞○．一一ppm，比規定的上限○．○一ppm高出十多倍。這批蔥同樣必須退運或銷毀，食藥署也將該公司進口產品的邊境抽驗提升為廿至五十％加強抽驗。

    最新邊境查驗共有十三批產品違規，農藥殘留違規方面，還包括越南的鮮大白菜、青花菜，中國鮮辣椒，泰國萵苣、鮮榴槤，澳洲鮮茂谷柑，印度薑黃粉，以及日本鮮蜜柑；添加物不符規定方面則有越南的辣椒魚露漂白劑超標，中國綜合果汁與泰國桑葚汁甜味劑超標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播