    補習、學才藝 近8成家長焦慮孩子輸在起跑點

    兒盟調查全國12歲以下學童家長，發現近8成家長都怕孩子輸在起跑點而焦慮。 （兒盟提供）

    兒盟調查全國12歲以下學童家長，發現近8成家長都怕孩子輸在起跑點而焦慮。 （兒盟提供）

    2025/08/27 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕下週一就要開學，兒福聯盟調查育有十二歲以下學童的父母，發現近八成家長憂心孩子學習落後，逾六成孩子參加補習與才藝課，甚至近二成小孩每天晚上八時後才下課；育兒也成為父母財力軍備競賽，近六成家庭每月支出數千至上萬元，讓孩子補習或上才藝課。

    開學在即，新一輪的教育軍備競賽早在暑假悄悄開打，許多家長都送要上小學一年級的孩子上正音班與先修班。兒盟針對全台一○九○位育有十二歲以下孩子的家長做網路問卷調查，並發表「二○二五年台灣家長育兒焦慮調查報告」。

    近2成學童晚上8點後才下課

    調查顯示，許多家長的焦慮來源就在於擔心孩子輸在起跑點，有七十九．七％擔心孩子學習落後，六十六．二％因孩子表現不如預期而焦慮，導致六十五％國小學童參加補習或才藝課，其中有十九．八％晚上八時後才下課，嚴重壓縮休息時間。

    小朋友學才藝、補習風氣盛，家庭支出也隨之增加，兒盟指出，近六成家長每月支出數千到上萬元讓孩子補習或學才藝，有九十三．六％家長認為對家庭經濟造成影響。該調查也顯示，花越多錢的父母，對小孩教育的焦慮程度高於花費較少的父母，另有九十六．一％家長雖喜歡和孩子共度時光，但超過三成家長認為孩子是主要壓力源，並坦言若能重新選擇，不會想生小孩。

    兒盟建議育兒政策擴至學齡童

    兒盟也揭露，家長最希望獲得協助包含經濟支持、完善教育資源、更友善的社會氛圍等。兒盟建議，應將育兒政策的受惠對象，從學齡前幼兒延伸到學齡兒童，增列學齡子女特別扣除額，提高育兒家庭賦稅優惠；將育兒津貼發放年齡延伸至學齡兒童，並同步建立企業支援育兒的獎勵機制。

