美取消關稅優惠 郵局停收商品類郵件／去年寄出34萬件 97%價值低於800美元

因應美國關稅影響，中華郵政宣布，26日起暫停收寄發往美國商品類郵件，文件類郵件仍可正常收寄。（中央社資料照）

2025/08/27 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕美國關稅政策打亂全球貿易秩序，連郵政體系也受到影響。中華郵政宣布，即起停收寄往美國的商品類郵件，估一年約有卅四萬件受影響，民眾仍可透過郵局窗口使用商業快遞代收服務，但價格為郵局收費的二至三倍，中華郵政會配合國際逐步建立代收關稅服務機制，並與關務署等接洽。

美國將於本月廿九日全面暫停八百美元以下低價商品的小額豁免關稅優惠，並要求貨品進口時就要繳交關稅，但全球郵政體系尚未提供「寄件人預繳關稅」服務，中華郵政因此自昨日起暫停收寄發往美國的商品類郵件。

中華郵政郵務處長柯清長說明，國際郵件占整體郵件營運量約一％，營收則占約十％；以去年寄往美國來說，占國際郵件量約十四％，營收占約廿四％；另，去年寄到美國的商品類郵件，計有卅四萬件，九十七％的包裹價值皆低於八百美元。

代收商業快遞 價差數倍

對於暫停收寄發往美國的郵件，柯清長坦言是「不得不」的決定，昨日起無法發往美國的服務項目包括國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、國際掛號小包及國際平常小包等，民眾透過中華郵政與透過DHL、FedEx等商業快遞寄件，價差極大，以一．五公斤的包裹為例，透過中華郵政國際快捷服務寄往美國，費用為台幣一三一○元，透過DHL寄送費用為二四九九元、FedEx則為三九五八元，且關稅還要依據商品報關價值另計。

將與關務署溝通、建立窗口

除影響民眾日常生活，對於中小型電商來說，美國取消小額豁免關稅優惠，衍生的成本難以負擔，也減弱對外平等銷售競爭力。柯清長表示，中華郵政會跟隨國際郵政公司（IPC）建立國內代收關稅服務機制，中華郵政也會盡快與商業快遞業者洽請介接方式，同時也將與關務署進行溝通、建立窗口，但近期僅能先做規劃與尋求方案，無法預估相關方案建立時程。

此外，中華郵政公司將從明年元旦起停止「晚間投遞國內普通、限時掛號函件」服務，柯清長指出，民眾仍可透過國內快捷郵件，或變更投遞地址為上班地點或親友地址等方式因應，另i郵箱也提供全年無休的自助郵件寄取服務。

