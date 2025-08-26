（竹縣）飛鳳山修觀日坪步道 重繪地標相框

五色鳥是新竹縣縣鳥，攀登飛鳳山，沿途都是牠的身影和鳴啼。（記者黃美珠攝）

2025/08/26 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕打造飛鳳山成為區域旅遊品牌，新竹縣政府計畫砸下一千萬做觀日坪二八○○步道修繕，芎林鄉公所最近則正在重新打造石潭涼亭的地標相框，下週就將進場全新彩繪，給喜歡挑戰飛鳳山的山友們驚喜。

芎林鄉長黃正彪說，飛鳳山山友口中的「二八○○」和另條「一八○○」步道極富挑戰，很多山友要上百岳前，都會在這自主訓練腳力。

飛鳳山不僅有大板根、滿山五色鳥可追，春天有血藤花可賞，攻頂到了石潭涼亭，運氣好還能看到台北一○一。只是兩座地標相框年久失修，公所正重新打造中，下週就會重新彩繪。

縣府交通旅遊處表示，飛鳳山往南可到竹東、北埔、獅頭山風景區等重點景區，縣府希望藉由改善二八○○步道和觀光遊憩設施，來強化飛鳳山步道的品牌印象，爭取成為區域旅遊品牌，也優化竹苗山線山岳型步道旅遊帶的串接。

縣府爭取到觀光前瞻建設計畫「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」的補助，正辦理「飛鳳山觀日坪二八○○步道修繕工程」規劃設計，計畫明年將開工更新步道指標和導覽牌示、步道里程碑、步道安全繩索，也將改善既有休憩平台、步道自然排水、步道卵石階梯等。

新竹縣飛鳳山，連喜歡挑戰百岳的山友，也把它當成自主訓練場。（記者黃美珠攝）

