為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    （竹縣）土徵審議通過 竹科3期開發露曙光

    竹科三期延宕卅八年後，本月初終於通過內政部土徵小組大會就全案公益性與必要性的審查。（竹縣府提供）

    竹科三期延宕卅八年後，本月初終於通過內政部土徵小組大會就全案公益性與必要性的審查。（竹縣府提供）

    2025/08/26 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕歷經卅八年、五名縣長的新竹科學園區三期計畫，在內政部都委會專案小組要求提出公益性、必要性評估報告後，日前獲內政部土徵小組大會審查通過，縣府表示，這等於取得了打開內政部都委會大會審議的敲門磚，讓延宕幾十年的科三期開發案露出曙光。

    拖了38年 總算將邁進都計審議

    本案是縣長楊文科執政五支箭之一，國科會在一九八七年就劃定竹科三期預定範圍，但地方反對聲浪始終不斷。二○一九年起內政部為此召開多次都委會專案小組會議，歷經多次的「資料補正」、「相關議題再予檢討」、「提報排審」，導致全案在中央和地方之間來回彈跳，直到去年第五次專案小組會議要求就公益性、必要性提出報告評估，才算正式終結空轉開始往前邁進，且於本月六日這份報告評估獲得土徵小組大會審議通過。

    縣府產發處長陳偉志說，內政部土徵小組大會上，委員們針對社會福利設施用地劃設比例，區內客家文化保存方式以及農業區規劃與利用等議題提出詢問和建議，該處也逐項說明回應，強調竹科三期遲未開發導致道路狹小、公共設施不足、地方無法發展，並分析這個計畫位於科技產業軸帶，與新竹科學園區有很強的關聯性，有產業用地與相關公共設施用地的需求後終獲同意完成審查。

    桃竹苗大矽谷 產業用地有著落

    楊文科說，竹科三期開發案已經延宕卅多年，後續他希望儘快走完都市計畫的審議流程，讓徵收和開發作業能接力展開，以呼應未來的中央桃竹苗大矽谷計畫，使得產業用地有著落，增加地方就業機會，帶動地方發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播