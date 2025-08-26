（竹縣）土徵審議通過 竹科3期開發露曙光

竹科三期延宕卅八年後，本月初終於通過內政部土徵小組大會就全案公益性與必要性的審查。（竹縣府提供）

2025/08/26 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕歷經卅八年、五名縣長的新竹科學園區三期計畫，在內政部都委會專案小組要求提出公益性、必要性評估報告後，日前獲內政部土徵小組大會審查通過，縣府表示，這等於取得了打開內政部都委會大會審議的敲門磚，讓延宕幾十年的科三期開發案露出曙光。

拖了38年 總算將邁進都計審議

本案是縣長楊文科執政五支箭之一，國科會在一九八七年就劃定竹科三期預定範圍，但地方反對聲浪始終不斷。二○一九年起內政部為此召開多次都委會專案小組會議，歷經多次的「資料補正」、「相關議題再予檢討」、「提報排審」，導致全案在中央和地方之間來回彈跳，直到去年第五次專案小組會議要求就公益性、必要性提出報告評估，才算正式終結空轉開始往前邁進，且於本月六日這份報告評估獲得土徵小組大會審議通過。

縣府產發處長陳偉志說，內政部土徵小組大會上，委員們針對社會福利設施用地劃設比例，區內客家文化保存方式以及農業區規劃與利用等議題提出詢問和建議，該處也逐項說明回應，強調竹科三期遲未開發導致道路狹小、公共設施不足、地方無法發展，並分析這個計畫位於科技產業軸帶，與新竹科學園區有很強的關聯性，有產業用地與相關公共設施用地的需求後終獲同意完成審查。

桃竹苗大矽谷 產業用地有著落

楊文科說，竹科三期開發案已經延宕卅多年，後續他希望儘快走完都市計畫的審議流程，讓徵收和開發作業能接力展開，以呼應未來的中央桃竹苗大矽谷計畫，使得產業用地有著落，增加地方就業機會，帶動地方發展。

