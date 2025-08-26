為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園珍珠海岸音樂節 8/29 連唱3天

    「桃園珍珠海岸國際音樂節」8月28日至31日於竹圍漁港登場。（桃園市觀旅局提供）

    2025/08/26 05:30

    竹圍漁港登場 周邊交管 只提供2千機車格 開2線接駁車

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕首屆「桃園珍珠海岸國際音樂節」將於本月廿九日至卅一日於大園區竹圍漁港登場，為期三天的活動規劃三大主題舞台，邀集超過廿組國內外知名藝人輪番演出，更安排效力於紐約尼克隊的Karl-Anthony Towns與洛杉磯快艇隊的Kawhi Leonard兩大NBA球星現身，預期吸引大批歌迷、球迷齊聚。

    20組國內外藝人演出 NBA球星登台

    桃園市政府觀光旅遊局表示，音樂節會場周邊僅提供機車停車區，市府於桃園機場捷運A11站規劃「綠線」、A11產專區停車區「藍線」接駁車，接駁搭乘大眾運輸及開車的民眾前往會場。

    觀旅局表示，音樂節卡司陣容堅強，包括動力火車、玖壹壹、韓國人氣團體KARD及印尼、越南知名藝人，而市府推動多年的兩大音樂品牌「LALAI原民音樂人才PK大賽」及「鐵玫瑰熱音賞」也將登場，更跨界結合體育界，邀請美國職籃NBA兩大位重量級球星現身。

    可搭公車 或機捷、A11產專區停車再接駁

    觀旅局表示，考量竹圍漁港腹地有限，為維持交通順暢與活動秩序，音樂節會場旁只提供約二千席機車停車位，請自行開車的民眾將車輛停放在A11產專區停車場，再轉乘「藍線」接駁車前往活動會場，另為分散車流壓力，活動期間開放A11周邊部分道路為臨時路邊停車區，包括源福路、翔英一路及航空城大道三段等。

    觀旅局表示，搭乘高鐵或機捷的民眾，可搭乘機捷至機捷A11坑口站，再轉乘「綠線」接駁車前往會場。「藍線」、「綠線」接駁車每日服務時間從下午一點至晚間十點十五分，班距約十五分鐘，單程車程約十五分鐘，並將依人潮狀況彈性加派班次。

    此外，市區民眾可選擇搭乘桃園客運5016、5022、5022A等公車路線，於竹圍站下車步行即可抵達會場；為維護活動周邊交通秩序，活動期間每日下午一點至晚間十一點，竹圍漁港周邊道路將實施交通管制。

