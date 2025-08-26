為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗37線坪頂里水患 中油：籌設滯洪池

    苗37線近年屢淹水，居民認中油坪頂探採事業部需負責。（記者蔡政珉攝）

    苗37線近年屢淹水，居民認中油坪頂探採事業部需負責。（記者蔡政珉攝）

    2025/08/26 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗卅七線為通霄鎮坪頂里居民重要交通幹線，不只可通往通霄市區，更可與五北、梅南、福興、南和與苑裡鎮水坡里等處銜接，不過，民眾反映，近年來苗卅七線、尤其是坪頂里十五鄰一帶遇大雨容易淹水，矛頭指向設於坪頂里的中油公司探採事業部注儲工程處廠區未設置滯洪池，希望中油探採事業部能採取方式改善。中油公司表示，計劃於廠區內設置滯洪池，預計明年下半年完成。

    中油公司探採事業部注儲工程處回應，注儲工程處本部區於一九七○年依法規興建，過去多年來未曾發生前述淹水狀況，但近年來臨廠的苗卅七線坪頂路段排水溝，每逢大豪雨常無法及時宣洩廠區的排水，導致附近淹水。經檢視周界，疑似因為原有地形及地貌變化，才會有積水狀況。

    中油注儲處表示，經苗縣府邀集召開會議後，基於「在地共好、永續共榮」，計劃於廠區內設置滯洪池，以減少大雨時廠區排水對苗卅七線坪頂路段的瞬間負荷，該工程將於明年下半年完成。

    因今年鋒面、颱風、颱風外圍環流來襲等皆多次帶來大雨，坪頂里民因而多次反映淹水問題，也有里民質疑此與中油注儲處未設排水設備如滯洪池等有關。

    縣議員周玉滿指出，不少地方居民認為氣候變遷近年發生強降雨，而中油廠區又未設置滯洪池排水，引發民眾質疑，盼中油能友善在地居民盡快興建滯洪池。

    縣議員徐永煌則表示，經過多次會勘及召開協調會，中油已承諾在廠區內設置滯洪池，收納廠區內的雨水，他會持續追蹤進度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播