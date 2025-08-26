「民雄鬼屋」熱度減 鬼月練膽遊客少

嘉義民雄鬼屋名列台灣十大鬼屋之首。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/26 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕被稱為台灣十大鬼屋之首的嘉義縣「民雄鬼屋」，曾是年輕人練膽探險的秘境，每到農曆七月更有許多遊客前來，曾是另類熱門觀光景點；但民雄鬼屋近年風光不再，已到農曆七月仍罕見遊客，當地民眾說，隨著歲月流逝，民雄鬼屋的傳奇故事不再為人傳誦，遊客逐漸散去。

興建於一九二九年的民雄劉家古厝，洋樓含庭院占地達一千兩百坪，庭院有噴泉水池、樓台亭榭，曾是嘉義地區最具指標的洋式建築；劉家一九四五年舉家搬離後閒置至今，斷垣殘壁被榕樹根糾纏，頗為陰森，加上靈異傳說不斷，被稱為「民雄鬼屋」。

民眾說，民雄鄉及鄰近的大林鎮有嘉義大學、中正大學、吳鳳科技大學及南華大學，民雄鬼屋曾是大學新生練膽的場所，晚上還有人提燈探險，但可能因現在的大學生對鬼怪傳奇興趣不高，已少有年輕人到訪，雖然三年前曾有同名電影「民雄鬼屋」上映，但也未帶來人潮。

大林城堡健走馬拉「鬆」 報名秒殺

民雄鬼屋回歸平淡，大埔美產業園區多間觀光工廠則興起，大林鎮公所攜手各觀光工廠於十月二十四日舉辦「城堡健走馬拉『鬆』活動」，一千五百個名額開放報名就「秒殺」額滿，莊園、城堡等歐式建築的魅力十足。

大林鎮公所表示，路跑活動當天早上七點到八點開放現場報名，從佐登妮絲城堡出發，經老楊方城市、歐樂沃築夢城堡、蓋婭莊園再回到佐登妮絲城堡，來回全長六．四公里，讓參加者輕鬆徜徉各觀光工廠，感受異國風情。

