一站式窗口 西螺身障服務中心啟用

雲林縣身心障礙者服務中心最後一塊拼圖拼上，西螺區歡喜揭牌。（記者黃淑莉攝）

2025/08/26 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕整合各項服務資源，提供一站式窗口服務，讓身心障礙者不用舟車勞頓，雲林縣府在縣內六個警分局轄區設置身心障礙者服務中心，其中西螺區昨天揭牌完成最後一塊拼圖，西螺中心由伊甸基金會負責營運，服務區涵蓋西螺、二崙及崙背。

縣府社會處統計，全縣身心障礙者約有萬人，考量雲林大眾運輸工具不普及，為就近、在地、便利及整合性的提供身心障礙者服務，分別在斗六、斗南、虎尾、台西、北港及西螺等六區設置身心障礙者服務中心。

社會處長林文志表示，中心提供一站式窗口服務，包括分級服務及服務資源連結、高照顧負荷家庭服務及困難照顧個案服務、生涯轉銜服務、需求評福利服務輸送服務，並提供後續追蹤服務等，另外中心結合縣內社會福利、教育、衛生、勞工等相關單位及人員，以科技整合、團隊合作的方式，提供整體而持續性的個別化專業服務。

雲林縣長張麗善指出，西螺區身心障礙者服務中心位在西螺兒福館四樓，昨天揭牌完成六個分局區都有一個服務中心，能就近、就地提供服務，雲林雖資源不足，但在身心障礙者等弱勢族群服務不輸其他縣市，不只在生活上，還有心理、終生學習及醫療上也都兼顧。

