打造千坪水上樂園 麥寮8/30～31玩水趣

麥寮社教園區啟用以來，每月造訪遊客突破一．七萬人次。（記者李文德攝）

2025/08/26 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕斥資四．七億元打造的麥寮社教園區今年初啟用，為讓鄉內全新建造的大型場館不淪為蚊子館，鄉公所六月起規劃「麥寮週六藝起漫遊日」，短短十週活動，締造來訪人數較往常成長超過四倍，鄉長許忠富表示，為暑期留下完美結尾，本週六、日將辦「麥寮玩水趣」活動，打造千坪水上樂園，讓親子免費玩樂。

社教園區藝文週末 訪客增4倍

麥寮社教園區占地八公頃左右，分為生活美學館、智慧圖書館，二○一八年動土，二○二二年底完工後因營運計畫卡關未能啟用，被地方譏為「蚊子館」，去年公所重整營運計畫，在今年一月底啟用，且為擺脫「蚊子館」罵名，公所每週末推動藝文相關活動。

麥寮公所統計，入館人數從一月廿一日啟用後，每月大約有四千人次進入園區，不過從六月開始展開為期十週的「麥寮週六藝起漫遊日」後，已成長至每月一萬七千一百人次左右，成長超過四倍，顯見藝文活動奏效。

7座氣墊城堡 辦親水趣味競賽

許忠富指出，本週六、日將舉辦麥寮玩水趣活動，在麥寮社教園區旁打造千坪水上樂園，有七座水上氣墊城堡，更安排四梯次節水接力、水上乒乓球等親水趣味競賽，更有夢幻泡泡秀、夢幻氣球秀，街頭藝人表演輪番上陣演出。

發送千支水槍 還送吃喝消費券

許忠富指出，兩天活動期間將有四梯次發送共一千支水槍讓親子同樂，更會不定時發送消費券讓民眾們能夠走進超過卅輛胖卡市集消費，「有吃擱有掠」，希望藉由一連串活動，也讓民眾知道麥寮有一處可以容納大小活動的場地，不必捨近求遠到外鄉鎮舉辦。

