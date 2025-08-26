串聯南科路網 周邊2工程明年完工

2025/08/26 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府配合南部科學園區台南園區擴建計畫，推動「台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程」及「國道一號北外環交流道工程」，將陸續於明年完工，完整路網串聯四大產業園區將帶動產業交通與觀光廊帶崛起。

南科三期基地位置西側進行的「台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程」，由內政部國土管理署辦理，進度達八○％，預計明年三月底完工。鄰近的「國道一號北外環交流道工程」由交通部高公局辦理，進度約六十二％，明年十二月完工。

工務局長陳世仁表示，國道一號高速公路與北外環道路增設之北外環交流道，介於國道一號台南系統交流道與永康交流道間，可縮短往高速公路車輛於市區道路停等時間，並大幅縮減人流與物流城際旅運時間；樹谷聯絡道方便增加樹谷園區遊憩便捷舒適之便利性。

陳世仁強調，南科周邊「台南都會區北外環道路」、「台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道」、「國道一號北外環交流道工程」，及已通車的「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」之間相輔相成，未來陸續完工通車，將鏈結南科、台南科工區、永康工業區及永康科工區等四大產業園區，完整架構環狀路網，提供更便捷道路，帶動地區整體經濟及觀光發展。

