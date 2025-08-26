搭「好行」遊台南 職人帶路7款體驗

搭乘台灣好行「168虎埤老街線」，可前往大坑休閒農場賞美景。（記者王姝琇攝）

2025/08/26 05:30

咖啡、梅、筍、椪糖、陶藝、養蚵、刺繡 9至11月推遊程

〔記者王姝琇、王涵平／台南報導〕台南集結五條台灣好行路線，於九至十一月推出「搭好行．遊台南有夠好玩」七大主題體驗遊程，共廿場次，今（廿六）日中午在「秘境旅遊」平台開賣。觀旅局長林國華說，今年可望突破十萬人次搭乘台灣好行。

請繼續往下閱讀...

20場次360名額 今天中午開賣

林國華指出，台南推動台灣好行觀光公車邁入第十五年，八月新加入「一六八虎埤老街線」，加上九八府城台江線、東山咖啡線、梅嶺線及一一一台南小港機場線，目前台南共五條台灣好行；為吸引遊客搭乘台灣好行遊台南，觀旅局持續辦理主題體驗遊程，安排專業導遊，帶領民眾探索旅遊，結合台南美食、手作、自然體驗。

今年度推出的七大主題體驗遊程，包括東山咖啡線的《山上的咖啡師×美肌泥漿溫泉》、梅嶺線的《梅莊職人×五感品梅》、一六八虎埤老街線的《大目降在地引路人×筍農職人》，以及九八府城台江線的四大主題，《椪糖職人×尋味安平》品嚐童年甜香，漫步安平巷弄；《陶藝職人×穿越台南前世今生》在土與火之間感受台南歷史的溫度；《養蚵職人×海龍王出巡》走進潟湖看海風孕育的日常與傳說；《府城繡職人×台南美學究極》感受在針線之間，繡出府城百年美感。

台灣好行遊客 今年可望突破10萬

林國華說，去年已有約八萬人次搭乘，今年可望破十萬人次。台灣好行主題體驗遊程廿場次、共三六○個名額，於廿六日中午在「秘境旅遊」開放報名。另外，觀旅局也結合不同好行路線、所需日程（如一日券）及周邊順遊景點等，推出三大類型、共十三款旅遊套票，九月一日起於台南輕鬆遊平台上架。

拚災後振興，南市經發局行銷溪北商圈，橫跨下營、北門、新營、學甲、佳里、鹽水等地，「選台南、帶好禮」台南市長黃偉哲代言推廣，歡迎大家來台南吃、喝、玩、樂，探索溪北。

9月勞軍 公車免費、旅宿優惠

九三軍人節將至，台南每逢九月訂為敬軍月，至九月卅日，內含商圈、古蹟、文化園區、風景遊憩區、博物館、公車、旅宿、觀光工廠及運動中心等九大類，集結逾卅處場館、六○商家與廿餘家旅宿業者，凡現役軍人憑相關證明，即可享免門票、購物折扣或贈品等多項專屬優惠。大台南公車全線免費搭乘，更首度納入一一一路公車，可直達小港機場，便利國軍弟兄安排離島或出國旅遊。

台南市台灣好行路線推7大主題體驗遊程，市長黃偉哲偕相關業者及旅遊節目主持人蔓越莓（左三）大力推薦。（記者王姝琇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法