水里農會總幹事 農業部撤銷聘任

2025/08/26 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉農會日前召開理事會完成總幹事聘任，不料其中有被解職的理事參與表決，南投縣政府對於有「幽靈理事」插手投票認定違法、聘任無效，並報請農業部撤銷總幹事，水里農會已收到農業部的撤銷公文，廢止總幹事陳美鳳聘任，現由農會秘書林貞妤暫代。

疑資格不符參與表決 理事提訴願

水里鄉農會理事長蕭志全表示，農會郭姓理事因土地問題，被縣府認定資格不符並撤銷理事職務，但該案審查應由農會主導，縣府卻違反程序介入，目前郭姓理事已提出訴願，農會也透過司法管道爭取權益，在判決出爐前，不宜輕率進行理事遞補，倘若屆時判決郭姓理事資格無虞，該席農會理事不就鬧雙包，後果誰要負責。

縣府農業處指出，郭姓理事是在當選後被檢舉資格不符，由於當時農會審查延宕，縣府才會依法進行審查，而郭某在理事職務被撤銷後，仍參與農會理事會，甚至進行總幹事候聘表決，產生新任總幹事，考量會議表決無效，才會報請農業部撤銷聘任，呼籲水里農會儘速完成理事遞補，否則將蒐集違規行徑，報請農業部仲裁。

