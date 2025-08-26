中央擬回編一般性補助 南投縣府：將還清30億負債

2025/08/26 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府因中央減列一般性補助近三十五億元，使得償還三十億債務的計畫須往後延，縣長許淑華昨在縣務會議表示，中央擬以追加預算方式，回編地方一般性補助款，若中央回編南投縣三十五億元補助款，可望今年即還清三十億元債務。

縣府昨召開縣務會議，主計處報告指出，行政院今年原核定南投縣一般性補助款約一二八億元，後來修正核定九十三億多元，減列近三十五億元，不過，行政院正在辦理「一一四年度中央政府總預算追加預算」，將回編各縣市遭刪減的一般性補助款。

自籌配合款 提高至5成

此外，主計處和財政處表示，明年中央統籌稅款雖有增加，地方自主財源提升，但行政院調整分配機制，對地方補助款將會減少，其中縣府自籌配合款的比例，可能從過去的一到二成，提高到五成以上。

縣長許淑華指出，原本縣府今年要還清三十億元債務，中央刪減一般性補助款近三十五億元，還債計畫延後；現在行政院將回編補助款，縣府被刪減的補助款可望回復，縣府可如期在今年還清債務。

至於統籌分配稅款，縣府預估可增加一三八億元，現在中央部會通知調高地方配合款比例，請各局處了解相對應的中央各部會預算補助情形，做好因應的準備。

