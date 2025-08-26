為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    太平聯合行政中心 拚明年5月進駐

    太平區聯合行政中心新建工程主體建物已近完工，預計明年5月底前進駐啟用。（記者陳建志攝）

    太平區聯合行政中心新建工程主體建物已近完工，預計明年5月底前進駐啟用。（記者陳建志攝）

    2025/08/26 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區公所因為廳舍老舊、空間不足，加上缺乏停車空間，在中央補助近一．四億元下，共斥資六．三億元興建太平區聯合行政中心，前年一月開工，原訂今年八月底完工，因七、八月接連下雨，造成戶外廣場工程延宕，目前施工進度達九十八％，已確定九月底才能完工，並同步進行室內裝修，將在二○二六年五月底前進駐啟用。

    太平區公所辦公廳舍屋齡超過四十年，因空間不足，缺乏停車空間，市府在太平祥順路一段旁興建太平聯合行政中心。二○二三年一月開工，總經費六億三四六四萬元，其中近一．四億元由立委何欣純爭取到內政部補助。

    市府建設局表示，主建物和戶外停車場、廣場原訂八月底完工，因今年七、八月接連大雨，造成戶外工地泥濘影響工程進行，戶外廣場和造景等工程已確定延後一個月，九月底前才能完工，不過室內裝修工程已在同步施工。

    太平區長陳柏宏說，新的太平聯合行政中心預計明年五月底前啟用，屆時調解會、托嬰中心、調解會都將進駐；地下二層的公有停車場，規劃汽車一二一格、機車一八○格，停車更方便。

