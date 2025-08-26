中市小黃公車空駛率逾5成 挨批宣傳不足

台中市推動偏鄉小黃公車，審計處報告指去年空駛率超過5成。（中市府提供）

2025/08/26

二路線被取消補助 交通局：已調整營運模式

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市為照顧偏鄉交通推動小黃公車，審計部台中市審計處審核執行效率，質疑空駛率太高，二○二二年度達六六．八四％，去年雖有改善，但還是超過五成，而且有二條路線因空駛率逾八○％，致中央不補助營運費用，需要加強改善；對此，民進黨議員張家銨、曾威都表示，空駛率太高的關鍵在於許多民眾不知道有這項服務，市府應該要多宣傳，尤其是社區老人據點加強宣傳。

22行政區推動26線 固定路線23條

交通局指出，將加強宣傳，讓偏鄉長輩多認識小黃公車且知道是免費搭乘，對於去年遭取消補助的「黃三」，路線是從新社的茄苳寮到新五村，因為搭的人太少，改為全預約制，今年五月一日起實施，另一條被取消補助的「黃一九」，從后里口庄到外埔，仍是固定路線，經在地人全力宣傳，營運有起色，後續將視實際營運狀況滾動檢討。

議員呼籲 加強社區老人據點宣傳

審計處表示，交通部公路局辦理公路公共運輸服務升級計畫，補助偏鄉地區推廣小黃公車，填補公共運輸服務缺口，截至二○二四年底止，台中市已於大甲、大安、烏日等二十二個行政區推動二十六條小黃公車路線。

審計處說，台中市政府推動小黃公車照顧偏鄉民眾，空駛率太高，經要求改善，空駛率雖由二○二二年度六十六．八四％降至二○二四年度五十六．○二％，但是二○二四年度仍有二條路線空駛率逾八成，導致中央不補助營運費用。

交通局表示，二十六條小黃公車，全預約有一條，固定加預約有二條，固定有二十三條。截至去年底，累計行駛廿六萬六千零一十二班次、服務十七萬八千九百零七人次。

