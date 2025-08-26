為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《統籌分配稅款》中市估年增262億 綠營：勿亂撒幣

    中捷藍線動工，市府表示，增加的統籌分配稅款可挹注多項重大建設。（中市府提供）

    中捷藍線動工，市府表示，增加的統籌分配稅款可挹注多項重大建設。（中市府提供）

    2025/08/26 05:30

    財政部29日公布金額 市府：可挹注捷運等多項重大建設

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕新版財劃法上路，財政部預計廿九日公布地方明年度中央統籌分配稅款金額，台中市財政局指出，之前財政部估算台中市未來可年增二六二億，確實金額須待中央公布；民進黨及民眾黨多名議員認為，年增二百多億不是小錢，市府有責任在議會九月臨時會專案報告，交代如何善用資源；國民黨議會黨團書記長李中期待，年增至少二百億後，捷運軌道建設速度可加快，也可加碼社會福利。

    議員要求專案報告 規劃運用方向

    新版財劃法去年底經立法院修正通過，財政局指出，財政部近日找地方研商新版財劃法分配問題，預告廿九日將公布地方分配金額，台中市是屬於「發展進行式」的城市，啟動多項重大建設，尤其軌道捷運建設多線齊發，未來統籌分配款可挹注建設，今年計畫型補助原獲三百九十億，明年度計畫型補助是否調整有待觀察，都將影響統籌分配款的運用分配。

    民進黨議員陳淑華與陳俞融表示，台中市可望增加二百多億統籌分配款，但迄今未見市府說明如何運用，市府應向市民說清楚未來如何分配規劃善用新獲的財源，而非拿來做撒幣式、煙火式活動浪費掉。

    陳俞融說，議會九月臨時會開議在即，若財政部月底前公布分配金額，市府應到議會進行專案報告，台中市民要的是確實規劃與承擔，而不是粉飾太平的政治表演；陳清龍也要求市府在議會專案報告，說明新增的統籌分配款規劃運用方向。

    藍：加快軌道建設 加碼社會福利

    李中與民眾黨市議員陳清龍指出，中捷建設進度落後，目前僅有一條綠線，藍線要到二○三六年才能完工，統籌分配款增加有助加速軌道建設，甚至加碼社會福利，包括生育津貼等，兩人也擔憂，明年計畫型補助被中央大幅調整，等於中央「一手給錢、一手收錢」，一來一往，統籌分配款對地方財源實質增加有限。

