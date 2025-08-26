高雄鼓山爆本土登革熱 4人群聚感染

2025/08/26 05:30

〔記者林惠琴、許麗娟／綜合報導〕衛福部疾管署昨公布今年首例本土登革熱，發生於高雄市鼓山區，且為社區群聚疫情，一口氣有四人感染，創下近十年最晚出現本土個案紀錄，在個案活動地周圍確實發現一些病媒蚊的陽性孳生源，但感染源仍待病毒基因定序比對分析追溯。

近10年最晚出現本土個案

疾管署副署長曾淑慧表示，此起群聚疫情的指標個案為五十多歲男性，八月廿三日出現頭痛、噁心、食慾不振等症狀，隔日到醫院就醫，經快篩呈現登革熱陽性，並經實驗室確認PCR陽性，確診為登革熱第二型。

請繼續往下閱讀...

曾淑慧指出，高雄市衛生局擴大採檢一○一人發現，個案同住家人中的廿多歲男性八月廿二日曾出現發燒、頭痛等症狀，五十多歲女性家人、五十多歲女鄰居均無症狀，但經檢驗均確認感染登革熱第二型，研判為社區群聚事件，都已住院治療。

曾淑慧說明，四名個案近期均無出國史，研判為本土病例，感染源尚待釐清，已進行病毒基因定序，衛生單位針對個案住家及工作地周圍進行孳生源查核，發現該區住家周邊家戶囤積大量容器雜物，共查獲多達六十一個積水容器，其中廿九個孳生大量病媒蚊幼蟲及成蚊，立即開單告發並清除積水。

曾淑慧表示，今年是近十年本土登革熱出現首例最晚的一年，過去主要出現於五月底至八月初，將持續觀察疫情走向。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法