為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    產業帶旺 高雄仁武人口破10萬

    仁武區人口快速增加，政府大力投入防洪等基礎建設。圖為草潭埤滯洪池。（記者洪臣宏攝）

    仁武區人口快速增加，政府大力投入防洪等基礎建設。圖為草潭埤滯洪池。（記者洪臣宏攝）

    2025/08/26 05:30

    全市唯一人口正成長 台積電、橋科、亞灣發展 帶動年輕人移居

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕少子化浪潮來襲，高雄市人口已經連續八年「生不如死」，唯獨仁武區人口自然增加（出生數減死亡數）連續十四年正數，並趕在民俗月（農曆七月）前，人口數一舉突破十萬大關。市長陳其邁昨天表示，仁武區人口突破十萬，台積電及橋頭科學園區、亞灣區的發展，也帶入很多新仁武人。

    八涳橋改建拓河道 強化防洪

    陳其邁昨天出席「八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程」動土儀式，他指出，仁武人口快速增加，近年已經在仁武治水投資廿七億元，最後一哩路就是後勁溪貫通到下游楠梓區的高鐵高架的瓶頸段，也積極推動十九灣滯洪池、八卦休閒公園滯洪池及曹公新圳、獅龍溪堤岸加高等工程。

    高市水利局指出，這次斥資六．三億元，主要進行八涳橋改建及渠道拓寬，預計明年底前完工，可使匯流口河道水位降低一公尺以上。

    區長︰交通便捷 房價具優勢

    仁武區人口突破十萬人，區長陳瑞勇分析，隨著南部半導體Ｓ廊帶建立，基礎建設更趨完善，加上仁武產業園區第一期廠商陸續進駐，帶動人口快速成長；除了國一、國十，國道七號將於明年動工，高屏二快也進入環評階段，這些道路未來將在仁武匯集；仁武區與市中心僅民族路之隔，房價相對低廉，成為年輕人購屋熱點。

    八卦里2.5萬人 明年2月分里

    仁武區八卦里人口數已達二萬五千餘人，成為高市第六大里，預計明年二月分為八卦與八德里。

    市議員江瑞鴻則指出，移居仁武六成以上是年輕人，他們原本看中交通便捷，一旦國七、高屏二快通車，榮總、仁武交流道壅塞情況將雪上加霜，他建議在國道一號新闢直達仁武與三民區的交流道，避免塞車夢魘。

    八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程，昨天舉行動土儀式。（記者洪臣宏攝）

    八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程，昨天舉行動土儀式。（記者洪臣宏攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播