產業帶旺 高雄仁武人口破10萬

仁武區人口快速增加，政府大力投入防洪等基礎建設。圖為草潭埤滯洪池。（記者洪臣宏攝）

2025/08/26 05:30

全市唯一人口正成長 台積電、橋科、亞灣發展 帶動年輕人移居

〔記者洪臣宏／高雄報導〕少子化浪潮來襲，高雄市人口已經連續八年「生不如死」，唯獨仁武區人口自然增加（出生數減死亡數）連續十四年正數，並趕在民俗月（農曆七月）前，人口數一舉突破十萬大關。市長陳其邁昨天表示，仁武區人口突破十萬，台積電及橋頭科學園區、亞灣區的發展，也帶入很多新仁武人。

八涳橋改建拓河道 強化防洪

陳其邁昨天出席「八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程」動土儀式，他指出，仁武人口快速增加，近年已經在仁武治水投資廿七億元，最後一哩路就是後勁溪貫通到下游楠梓區的高鐵高架的瓶頸段，也積極推動十九灣滯洪池、八卦休閒公園滯洪池及曹公新圳、獅龍溪堤岸加高等工程。

高市水利局指出，這次斥資六．三億元，主要進行八涳橋改建及渠道拓寬，預計明年底前完工，可使匯流口河道水位降低一公尺以上。

區長︰交通便捷 房價具優勢

仁武區人口突破十萬人，區長陳瑞勇分析，隨著南部半導體Ｓ廊帶建立，基礎建設更趨完善，加上仁武產業園區第一期廠商陸續進駐，帶動人口快速成長；除了國一、國十，國道七號將於明年動工，高屏二快也進入環評階段，這些道路未來將在仁武匯集；仁武區與市中心僅民族路之隔，房價相對低廉，成為年輕人購屋熱點。

八卦里2.5萬人 明年2月分里

仁武區八卦里人口數已達二萬五千餘人，成為高市第六大里，預計明年二月分為八卦與八德里。

市議員江瑞鴻則指出，移居仁武六成以上是年輕人，他們原本看中交通便捷，一旦國七、高屏二快通車，榮總、仁武交流道壅塞情況將雪上加霜，他建議在國道一號新闢直達仁武與三民區的交流道，避免塞車夢魘。

八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程，昨天舉行動土儀式。（記者洪臣宏攝）

