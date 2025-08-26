為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    屏市萬倉街鐵橋下展新貌 8/29辦市集

    屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間，改造後變漂亮。（屏東縣政府提供）

    屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間，改造後變漂亮。（屏東縣政府提供）

    2025/08/26 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間改造完成，屏東縣政府將於廿九到卅一日連續三天下午四點到晚上八點舉辦屏花漾市集活動，集結花卉、輕食、文創商品等，打造兼具購物與藝文展演的複合式休閒空間。

    百攤展售、樂團表演 連3天

    縣府工務處表示，為推動城市發展與空間再造，選定屏東市區最熱鬧的復興路至自由路段，總長三百八十公尺的鐵路橋下通廊進行改造，提供民眾舒適安全的人行通道，成為市區一處兼具休憩、購物及展覽的新場域。

    建置「洞見光影」裝置藝術

    工務處說，該鐵道下方空間以往被稱為「貓洞」，縣府為此建置裝置藝術「洞見光影」，採三座墩柱視覺錯位設計，將「貓洞」造型重現，在象徵未來的墩柱上，以電路板走線搭配神秘的科技藍光閃熠，運用玻璃及燈光技術，將藍皮火車以解構方式層層呈現，在時光軌道裡覓得相容的平衡，並創造科技新意。

    開幕逢七夕 拍照打卡抽項鍊

    縣府表示，屏花漾市集廿九日晚上七點開幕適逢七夕情人節，將邀請Acapassion阿卡貝拉團體帶來精彩演出，並舉辦七夕限定抽獎活動，當日凡情侶、家人或朋友只要在現場拍攝接吻照，上傳至臉書或Instagram打卡並標註「屏花漾」，即可參加項鍊抽獎。

    縣府表示，市集匯聚了一百個特色攤位，每日傍晚安排不同主題的精彩演出和樂團表演，讓民眾在逛市集時也能享受多元的視聽饗宴。

    屏東市民代表傅建雄認為，萬倉街鐵路高架橋下廊道空間環境舒適，適合利用假日舉辦不同的市集活動，活絡地方經濟，成為一處兼具遊憩及購物的市民休閒據點。

