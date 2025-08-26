台東釋迦農損保險理賠 風測爭議卡關

2025/08/26 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕楊柳颱風強風日前侵襲台東，釋迦受到嚴重損害，農民申請釋迦保險理賠，卻因風速基準數據卡關，重災區台東市僅測得十一級，多數鄉鎮測得超過十級陣風，而東河鄉更只有八級未達理賠門檻，因風速牽涉理賠與否及金額多寡，近百名農民昨天集結到東市風速採點知本水試所抗議，產險公司承諾將於兩週內研議是否核賠。

產險公司︰2週內研議是否核賠

今年五月，農業部與明台產物保險公司合作推出「風速參數番荔枝（釋迦）保險」，以約定氣象觀測站所測得風速、風力為基準，達標即可理賠，並依風力分級給予不同賠付比例。

保險公司規定以氣象署的監測數據為準，十級以上風速才有理賠，楊柳颱風東河鄉所測最大風速只有八級，拿不到理賠。台東市被十四級以上強風侵襲，但所測風速只有十一級，每差一級就差了五％的理賠金，一甲地就差了約六、七萬元。楊姓農民說，他以多年經驗觀察作物受損與建物破壞情況，風力等級相當強，但測站數據卻遠低於實際感受，讓人難以接受。

氣象署說明，氣象觀測站分布受地形、環境影響，會出現部分地區風大、部分地區風小的情況。明台產險公司代表則表示，針對東河測站數據爭議，將研議條款是否有合規空間，但因涉及專家、農金署等單位，需更多時間評估，預計兩週內回覆是否核賠。

