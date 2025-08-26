駁濫用義交人力 郭昭巖：委請律師處置

台北市義交萬華中隊多名隊員昨按鈴控告義交大隊長辜萬益「竹篙湊菜刀」，抹黑隊員挪用公款，也疑似私用公積金，涉誣告、公益侵占及侵占罪嫌。（記者劉詠韻攝）

2025/08/26 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市義交萬華中隊多名隊員昨按鈴控告義交大隊長辜萬益「竹篙湊菜刀」，抹黑隊員挪用公款，也疑似私用公積金，涉誣告、公益侵占及侵占罪嫌；另與辜關係深厚的國民黨台北市議員郭昭巖被控長期濫用義交人力，將隊員當作私家助理。辜個人手機及辦公室電話昨無人接聽，無法得知回應；郭昭巖則在臉書發文表示，為了自身清白及尊嚴，已委請律師為必要的處置。

義交大隊長被控誣告、侵占

隊員阿煒說，二○一五年九月加入義交，後來擔任分隊長、分配勤務調度等工作，每月幹部津貼加督勤給付約有五、六萬收入；去年因反對辜萬益違規安排人事後，與另一名李姓幹事屢被刁難，先是撤換工作又架空勤務，李姓幹事也被誣指帳務不清「只有六筆紀錄」，實則早已完成交接，六筆是接任者所記錄，卻被抹黑挪用公款。

阿煒還說，郭安插哥哥任副大隊長、表弟任中隊長，被曝光後稱不知情，實則郭曾出席佈達儀式。郭否認義交幫她慶生，雖非為郭個人慶生，卻是幫郭的服務團隊慶生；郭在競選期間，屢叫義交搬東西、站路口，說有支付費用或請客、餽贈表達謝意，實則只有郭母付過兩、三次請隊員幫忙打掃的費用。郭的家人還占用隊部車位，若被停車就要他通知車主移車，曾經在半夜十一點還接到電話要他去找人移車。

郭昭巖回應說，父母一直對義交隊員非常好，待人客氣，扭曲的內容讓父母感覺真心換絕情；她不希望扭曲的事實變成有心人炒作的機會，但為了自身清白及尊嚴，已委請律師為必要處置。

