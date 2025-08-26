陳奇祿故居重啟送審 認不具文資價值

已故前文建會主委陳奇祿在溫州街的故居，被文資審議委員會認為不具文資價值。（記者董冠怡攝）

2025/08/26 05:30

已故前文建會主委 日式宿舍增建部分遠超原有格局

〔記者董冠怡／台北報導〕已故前文建會（文化部前身）主委陳奇祿在大安區溫州街的故居，過去因增建部分遠超原有格局，被文資審議委員會認為不具文化資產價值潛力解除列冊；希望保留的民眾重提事證，經專案會議重啟送審，昨天文資審議委員會再度討論，出席的十六名委員，最後經三輪投票，都以多數決認定陳奇祿故居不具文資價值，不同意列為市定古蹟、歷史或紀念建築。

陳奇祿故居位於溫州街五十二巷七號的日式宿舍，二○二二年劃入都更範圍，因增建部分遠超原有格局，不具文化資產價值潛力解除列冊；主張保留的民眾去年提出陳奇祿生活、辦公照片作為新事證，強調建物與人物之間的關聯有其特殊性，保留有其必要。經專案會議重啟送審，文資委員會昨與溫州街五十二巷五號一起進行審議。

學者︰別犧牲台灣文資「起家厝」

主張保留的學者專家播放影片，詳述陳奇祿的生平經歷與貢獻，包括將「文化資產」觀念引進台灣，制定「文化藝術獎助條例」、「文化資產保護法」，致力維護傳統文化資產，也兼具人類學家、書畫及書法家的多元身分，總統府大門匾額題字也出自其手。主張宿舍是他專注學術思想、交流對話的重要場域，保存與開發可以共存，不需犧牲台灣文化資產「起家厝」。

反對保留的都更戶指出，房屋老舊不堪、每逢地震來襲膽戰心驚，希望能和台大一起合作改建，二○二二年好不容易百分百同意都更，市長蔣萬安也提倡危老重建卻卡關，並指該建築曾重建，模樣今非昔比，希望高舉文化大旗者「高抬貴手」，讓長者及下一代能夠享有更好的居住品質。

文化局表示，尊重文資審議結果，仍請台大以適當方式彰顯陳奇祿事蹟。台大補充，已規劃整理陳奇祿等重要學者資料，保存在校內人類學博物館、百歲紀念館，並向文化部提出表彰建議。

