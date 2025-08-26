為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市隊伍首拿世界冠軍 蔣萬安允協助增加專任教練

    台北市長蔣萬安與東園國小少棒隊小將們視訊，相約「回來吃大餐」。 （北市府提供）

    台北市長蔣萬安與東園國小少棒隊小將們視訊，相約「回來吃大餐」。 （北市府提供）

    2025/08/26 05:30

    〔記者何玉華、董冠怡／台北報導〕東園國小少棒隊在美國威廉波特「世界少棒錦標賽」勇奪總冠軍，答應小將「凱旋後去吃大餐」的台北市長蔣萬安，昨與小將們視訊時要他們先提建議「我好趕快去訂位」。蔣萬安說，這是暌違廿九年，台灣再次在威廉波特封王，也是台北市的隊伍第一次拿到世界冠軍。

    蔣萬安為東園國小少棒隊出征授旗時，隊員許願凱旋回來後，市長請吃大餐，蔣萬安允諾；昨清晨小將們拿下總冠軍的消息傳回，蔣第一時間致賀電，並在臉書恭喜「孩子們，你們做到了！」蔣萬安與小將視訊時說，教練每次碰到他，都表示希望增加專任教練，他會全力來支持協助；也請校方看看小將們有沒有設備、器材需求，會請教育局全力幫忙。

    蔣萬安要小將們先想想要吃什麼「我好趕快去訂位」；小將七嘴八舌有人想吃和牛、海鮮等，還有人說不能吃牛，蔣萬安說「乾脆吃自助餐好了！」看得出隊員們精神相當好，氣氛歡樂。

    教育局表示，東園國小發展少棒有八十餘年歷史，是台北市少棒運動重要培訓基地，台北市曾於一九七二年以東園國小球員為主力籌組聯隊奪冠，以單一學校及選手為代表隊奪冠，是賽事改制後第一次，是校史上首冠。近三年挹注東園國小出國參賽、棒球培訓補助金、交通車等經費逾千萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播