北市隊伍首拿世界冠軍 蔣萬安允協助增加專任教練

台北市長蔣萬安與東園國小少棒隊小將們視訊，相約「回來吃大餐」。 （北市府提供）

2025/08/26 05:30

〔記者何玉華、董冠怡／台北報導〕東園國小少棒隊在美國威廉波特「世界少棒錦標賽」勇奪總冠軍，答應小將「凱旋後去吃大餐」的台北市長蔣萬安，昨與小將們視訊時要他們先提建議「我好趕快去訂位」。蔣萬安說，這是暌違廿九年，台灣再次在威廉波特封王，也是台北市的隊伍第一次拿到世界冠軍。

蔣萬安為東園國小少棒隊出征授旗時，隊員許願凱旋回來後，市長請吃大餐，蔣萬安允諾；昨清晨小將們拿下總冠軍的消息傳回，蔣第一時間致賀電，並在臉書恭喜「孩子們，你們做到了！」蔣萬安與小將視訊時說，教練每次碰到他，都表示希望增加專任教練，他會全力來支持協助；也請校方看看小將們有沒有設備、器材需求，會請教育局全力幫忙。

蔣萬安要小將們先想想要吃什麼「我好趕快去訂位」；小將七嘴八舌有人想吃和牛、海鮮等，還有人說不能吃牛，蔣萬安說「乾脆吃自助餐好了！」看得出隊員們精神相當好，氣氛歡樂。

教育局表示，東園國小發展少棒有八十餘年歷史，是台北市少棒運動重要培訓基地，台北市曾於一九七二年以東園國小球員為主力籌組聯隊奪冠，以單一學校及選手為代表隊奪冠，是賽事改制後第一次，是校史上首冠。近三年挹注東園國小出國參賽、棒球培訓補助金、交通車等經費逾千萬元。

