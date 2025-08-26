為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市強化基層棒球 打造訓練設施

    東園國小少棒隊在美國威廉波特「世界少棒錦標賽」勇奪總冠軍。（北市府提供）

    2025/08/26 05:30

    東園國小稱霸威廉波特 議員︰國中層級銜接很重要 留住優秀選手

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市東園國小少棒隊在美國威廉波特「世界少棒錦標賽」勇奪總冠軍，台北市教育局在去年世界十二強棒球賽後，擬定基層棒球計畫，將在大理高中改制為台北市立大學附屬中學後，指定為指標性學校，導入北市大運動科學與師資資源，作為未來高中棒球重點發展學校之一。台北市議員李建昌認為，教育局目前推動的都是良方，但仍不足以支持北市再創棒球榮光；市議員吳志剛建議免學雜費等配套措施，以留住優秀球員，還要改善場地不足、教練甄選制度問題。

    台北市長蔣萬安在去年十二強賽後，在議會備詢時允諾六個月內擬定台北基層棒球計畫。教育局已擬定四大核心策略強化棒球選手的訓練與環境，除了打造訓練基礎設施外，也增設選手防護站與措施。將以大理高中為指標性學校，改制市立大學附中後，導入運動科學與師資資源，作為未來高中棒球強隊的發展起點。

    市府：增設防護站、挹注訓練站

    體育局補充說明，已挹注十九校棒球基層訓練站，去年為東園國小打造北市首座人工草皮少棒場，今年再與財團法人謝國城棒球文教基金會合作，持續升級硬體設備。

    長期關注棒球運動的李建昌表示，北市三級棒球環境不良，不能單一從一次冠軍就覺得環境很好；國中層級的棒球是否可以銜接國小的球隊很重要，否則之後都被桃園平鎮或是新北穀保吸收，北市應該趁此次機會再做一次檢討。此外，東園國小的總教練賴敏男為了訓練場地東借西借，市府應該要廣大投入更多資源，教育局目前推動的雖然都是良方，但是仍不足以支持少棒發展。

    場地不足、教練甄選制度須正視

    吳志剛呼籲，要把優秀球員留在台北市，不被外縣市挖腳；但要讓球員在高中根留台北，必須要有完整配套條件以吸引家長跟學生。他舉例，日本職棒「北海道日本火腿鬥士隊」的孫易磊，曾就讀台北東園國小跟重慶國中，但高中就離開台北市加入穀保家商。此外，場地不足、教練甄選制度的問題也要解決，同時還要輔導孩子學業發展。

