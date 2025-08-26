醃漬蔬菜稽查／泡菜標示不符、未依規配送 協發行被罰38萬

協發行泡菜的泡菜黄瓜標示不符食安法規定。（食藥署提供）

2025/08/26 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕炎炎夏日來一口清爽泡菜可開胃，但食藥署昨公布，針對七十三家醃漬蔬菜製造業者進行查核，共四家不符規定，其中網路熱銷的協發行泡菜，冷凍產品以冷藏運送，加上標示字體太小、產品成分與實際不符，被開罰卅八萬元最多。

為維護民眾食用醃漬蔬菜的安全，食藥署聯合地方衛生局進行查核，並將曾抽驗不合格的業者納入優先對象，共稽查七十三家、八十三件成品，抽驗防腐劑、漂白劑、甜味劑或微生物等均合格。

請繼續往下閱讀...

不過，食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，仍有四家違反其他規定，其中台南市協發行國際食品有限公司，被查獲協發行泡菜的泡菜黄瓜、黄金泡菜、韓式泡菜等標示字體小於規定的○．二公分，加上產品成分標示與實際不符，例如使用乳酸鈣、食用酒精卻未標示，標示使用蘋果酸、醋酸鈉卻未用，被衛生局依違反食安法開罰十四萬元。

林旭陽指出，協發行食品良好衛生規範（GHP）也不合格，被查獲泡菜未依規定溫層配送，冷凍產品卻以冷藏運送，且複查仍不合格，考量業者資力等因素，加重裁處廿四萬元罰鍰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法