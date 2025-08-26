中小學代理教師缺額1429 教部鼓勵提高聘任誘因

中小學下週開學，教育部今辦國中小教師座談，全教總發聲明批評，要求正視和儘速處理教師人力嚴重短缺困境。圖為過去全教總陳抗行動。（全教總提供）

2025/08/26 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學九月一日開學，傳出全國仍有二六○○個教師職缺，教育部昨表示，已邀集各地方政府召開開學前教學人力整備會議，截至昨日，各地方政府回報統計數據，全國公立國中小共三三○三校，代理教師缺額約一四二九名。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，有關教育部「全國高級中等以下學校教師選聘網」內資訊顯示仍有約二六○○個教師職缺，其來源係職缺刊登數的統計數據，但只有「刊登數」，沒有之後的「錄取」狀況，且如有多次招考情形，刊登數亦會多次計入，該數據無法精準反應實際教師缺額情形。

蔡宜靜也表示，對於代理教師招聘狀況，教育部除逐日逐縣市瞭解招聘進度及提供必要協助外，並持續鼓勵地方政府建立代理教師聘任誘因機制，以提升續聘意願，例如正式教師甄選加分、營造友善教學環境、強化校內行政支援體系、校群合聘補助交通費等，如果還是有缺額，亦可研議採校內教師、跨校教師或退休教師兼課等彈性調度機制。

在昨日「教育部長與國中小教師座談會議」中，全教總理事長侯俊良抨擊，現在最致命的核心問題是教學人力嚴重短缺，教師工作量過大、行政事務繁重、校園濫訴頻傳，種種困境都源於此，不僅教師職業的吸引力迅速流失，更導致教學現場日益惡化，呼籲政府應集中資源投入改善教師工作環境。

