健保點值第2季初估 醫院、牙醫、中醫、透析達0.95元

2025/08/26 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署今年全面推行「個別醫院總額」新制，健保署長石崇良表示，初步預估第二季各總額部門點值除西醫基層外，醫院、牙醫、中醫、透析都已達立法院主決議要求今年六月底前平均點值每點○．九五元的目標。

已達立院主決議要求

個別醫院總額新制依人口結構、病人數變化、醫療資源可近性等因素，訂定合理醫療成長量，成長率超標就分階段調降給付，達一定程度不予給付，台北區是最後上車的一區，在第二季加入。

台北區未出現醫療人球

健保署統計，初估第二季醫院總額的全國點值達每點○．九七四一元，較去年同期的○．九四五六元成長。石崇良表示，雖然醫院集中的台北區一開始憂心忡忡，但現在看起來成效不錯，大家都有信心，也沒有出現醫療人球等問題。

石崇良指出，以台北區醫院總額為例，去年同期仍在每點○．八八元奮戰，但現已達到○．九元以上；若以個別醫院來看，台大醫院就超過○．九五元。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，今年總額成長率增加、政府挹注公務預算，因此在未提高掛號費、限診、減少檢驗檢查等措施下，台北區第一季醫院總額點值就較去年同期增加約○．○六元，相當於一年申報金額達到六十億元的大型醫院，每季收入增加約九千萬元；據悉第二季會更接近○．九五元。

健保署醫管組組長劉林義補充，目前點值都是預估值，第一季實際結算會落在九月，第二季則是十二月出爐。

西醫基層只差一點點

至於其他總額部門第二季預估點值，中醫○．九五五○元、透析○．九七三二元，牙醫更是每點超過一元，攀上一．○一○四元，均高於去年同期。不過，西醫基層則距離○．九五元尚差一點點，落在○．九四四六元，但也優於去年同期。

