嘉義新庄滯洪池3.5萬片廢光電板逾期未清／環境部下通牒 政府接手處理將求償

嘉義新庄滯洪池暫置的廢光電板等設施，因逾期未清理，業者已被罰九百萬元。 （記者王善嬿攝）

2025/08/26 05:30

〔記者黃宜靜、林曉雲、王善嬿／綜合報導〕丹娜絲颱風挾帶強風豪雨重創台灣中南部，造成大量光電板受損，清除工作持續進行中，但是嘉義新庄滯洪池仍多次逾期未清，環境部已針對元昱公司開罰九百萬。部長彭啓明表示，若業者還是一再拖延不處理，政府將接手處理，屆時將會向業者求償相關處理費用。

環境部上週統計，此次風災共計三十三案場、約十三萬五千片光電板受損，分類整理後，目前已近四萬片送交處理機構完成去化，近六萬片已陸續收集暫置合法場地，剩約三．五萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊。

元昱公司挨罰900萬 嘉檢實勘

彭啓明表示，新庄滯洪池至今仍未清理完畢，目前已處罰到每次三百萬，已累積九百萬，將要求業者限期改善、持續重罰，若再不處理則會採取最後手段，由政府接手處理，相關處理費用將會向業者求償。

彭啓明表示，像元昱這樣的業者完全不合格，也不符合社會期待，應該要提早退出。

嘉義地檢署主任檢察官昨日至案場了解相關情形，請縣環保局確實掌握清運處理或堆置的數量及流向，確保廢棄光電板均依相關法規清理完畢。不過，嘉檢強調，由於先行政後司法原則，尊重行政主管機關職責與行政裁量權，尚未到司法介入處理階段。

教部啟動學產不動產4大協助措施

此外，颱風及豪雨致災，教育部為減輕國有學產土地承租人負擔，啟動學產不動產四大協助措施。教育部秘書處科長蘇明鴻表示，倘受災地區國有學產耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地，遇有作物、產物毀損或歉收等，教育部將配合鄉鎮市區公所耕地租佃委員會議定結果，辦理租金減免。

另外，教育部同意承租人辦理地上房屋修復或鐵皮修建，免逐案申請同意書；承租人申辦農民保險、農業保險或請領災損補助等，教育部將協助優先處理；災後復原工作期間，暫緩催繳承租人、占用人欠費。

