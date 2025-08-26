台師大女足抽血案／周台英涉詐欺、侵占 北檢搜索

台師大女足抽血案延燒，台北地檢署昨前往教練周台英住處及辦公地點共3處搜索。（資料照）

2025/08/26 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台師大女足爆發「抽血換學分」爭議持續延燒，台北地檢署昨指揮台北市調查處持搜索票，前往教練周台英住處及辦公地點共三處搜索，並約談周及計畫主持人陳忠慶在內的四名證人到案說明，朝詐欺、侵占等罪偵辦，晚間移送北檢複訊。

約談4人 移送北檢複訊

女足抽血事件源於國科會補助的跨校研究計畫「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，由教授陳忠慶主持，並與林瀛洲、阮啟弘、葉士青等人共同執行，台師大僅承擔三分之一子計畫，其餘由中央大學負責。

爭議焦點在陳忠慶主導的「子計畫三」，為期三年，經費共約五二○萬元，台師大女足是第二期受試者，周台英負責協助招募受試者，學生指控遭周強迫抽血，並以學分、強制退隊等手段施壓，及強迫學生繳回受試者費用。

北檢表示，檢方先向教育部、國家科學及技術委員會、國立中央大學及國立台灣師範大學調取研究計畫資料，並約詢研究助理一人及女足隊員十八人，其中十二人複訊，再綜合卷證與金流分析後，認為周台英涉有詐欺、侵占等罪嫌，因此聲請搜索票並獲法院核准。

疑以人頭詐領研究補助

北檢指出，周台英涉嫌詐欺部分，疑似以人頭詐領研究補助，另疑侵占學生繳回的錢（補助款），全案持續偵辦中，昨晚已移送北檢複訊。

教育部本月召開跨部會專案會議，公布台師大女足抽血案違反研究倫理案，包括知情同意書簽署後補、受試者權力對等關係未揭露、抽血者資格與計畫內容不符合，也有未成年學生在無法定代理人同意下被抽血等情形。

針對兩師違法行為部分，周台英因霸凌遭解聘且四年不得再聘教師，違反人體研究法部分，陳忠慶和周分處停聘三年與解聘且一年不得聘為教師，教育部也會追究台師大校長吳正己責任。

台師大女足抽血案延燒，台北地檢署昨前往教練周台英住處及辦公地點共3處搜索，晚間將涉事教授陳忠慶等人移送北檢覆訊。（記者羅沛德攝）

