    首頁　>　生活

    93限定！軍人搭國航 享升等商務艙空位／出示軍人身分證搭國際線 禮遇優先登機

    九三軍人節當天搭乘華航，出示中華民國軍人身分證，即可於報到時享有禮遇櫃台服務及空位升等商務艙。示意圖。（中華航空提供）

    九三軍人節當天搭乘華航，出示中華民國軍人身分證，即可於報到時享有禮遇櫃台服務及空位升等商務艙。示意圖。（中華航空提供）

    2025/08/26 05:30

    〔記者林志怡、蔡昀容／台北報導〕賴清德總統今年七月宣布，現役軍人搭乘國籍航空公司從台灣出發的國際航班，就可以享有優先登機禮遇，也希望航空業者提供軍人免費升等商務艙服務。華航、華信航空、長榮、立榮航空、星宇航空等五大航空公司昨天分別宣布，將在九三軍人節首度提供軍人一日限定、搭乘特定航班的空位升等商務艙服務。

    賴清德總統日前發表「團結國家十講」時，特別強調台灣不分朝野黨派，應全力相挺國軍，當時就點名交通部與航空公司接洽，在飛機航班商務艙有空位時，讓國軍優先免費升等，促成航空公司提供現役軍人優先登機禮遇服務，時過一個多月，五大國籍航空公司將首度推出九三軍人節一日限定的商務艙空位、現役軍人免費升等措施。

    華航說明，九三軍人節當天，華航及華信航空國際線將提供敬軍禮遇，現役軍人凡搭乘松山、桃園、台中、高雄出發的區域線航班，並出示中華民國軍人身分證，即可於報到時享有禮遇櫃台服務；航班報到作業結束後，若商務艙仍有空位，將提供國軍本人免費升等至商務艙。

    長榮航空則表示，軍人節當天搭乘長榮及立榮航空從桃園、松山、高雄出發的國際線航班，且屬亞洲區域兩艙等服務航線的現役軍人，有機會享有升等商務艙禮遇，但部分曼谷、新加坡、雅加達、上海航班不適用這次活動，只要在出發地機場的長榮航空綜合服務櫃台，出示軍人身分證並完成查驗及登記即可參加。

    星宇航空則說明，公司將於軍人節當日提供現役軍人空位升等商務艙禮遇，凡現役軍人於當日搭乘星宇台灣出發的二艙等服務航班（A330或A321neo機型），於報到時出示軍人證進行登記，將有機會享有空位升等商務艙禮遇。

    此外，針對目前已經實行的軍人優先登機禮遇措施，華航表示，現役軍人只要搭乘自台灣出發的國際航線，於登機門出示軍人身分證，即可享有優先登機服務，即起也提供一位持有現役軍人眷屬證的同行者共享此服務。

    長榮航空及星宇航空則指出，將自九月三日起，就原有的現役軍人優先登機禮遇，進一步擴大至隨行一位持眷屬證的家屬，於登機時出示軍人證與眷屬證，一同享有台灣出發所有航線之優先登機服務。

