核三公投黃國昌勤跑新北 投票率僅29.33％

〔記者黃子暘／新北報導〕有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌提出核三延役公投案，投票結果未通過，其中新北市投票率僅廿九．三三％，低於全國投票率廿九．五三％，外界認為核三公投可視為黃國昌的人氣調查。民進黨新北市議員卓冠廷質疑，黃將公投作為市長選舉工具，結果顯示在新北動員能量與人氣堪慮；國民黨市議員陳偉杰說，選民對公投考量並非基於政黨或特定人物。

卓冠廷表示，核三公投案同意票四三四萬餘票，作為白營對藍營的整合籌碼，黃國昌「敗而不潰」；此外，核三廠在屏東，但黃國昌的宣傳、造勢多集中新北，顯示黃國昌將公投作為市長選舉工具，十一億元的選舉宣傳經費由政府負擔，結果黃國昌在新北動員能量與人氣堪慮，且民眾黨主張二○三○年核電發電量達十％，市民憂心黃國昌恐重啟新北境內核電廠。

陳偉杰說，在能源議題上，藍、綠、白支持者都有不同立場，選民對公投考量並非單純基於政黨或特定人物，沒必要從公投結果推論黃國昌在新北的影響力；市長提名機制應確保產出最強人選，議員選舉若缺乏協調，恐面臨票源重疊等風險，藍白應找到兩全其美的合作模式。

民眾黨新北市議員陳世軒認為，公投連結黃國昌人氣和市長選舉，邏輯不太對，難道同意票等同民眾黨支持度？民眾黨不會如此主張，無論民眾公投立場為何，要付諸行動投票「又是另外一回事」；民眾黨努力「把自己變成最強」，行政首長選舉可與國民黨共推最強人選，方向未變。

