即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    新北終身學習商鋪 309課程9月報名

    2025/08/25 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕學習不分年齡！新北市教育局推動「二○二五年終身學習商鋪」，系列課程將在九月十五日開跑，今年共串聯全市廿九區、一○三家特色商鋪，預計開設三○九堂免費課程，服務超過六千位市民，希望民眾在日常生活中隨處可學。

    教育局長張明文表示，今年終身學習商鋪擴大規模，課程涵蓋文化藝術、環境教育、食農體驗等多元主題，九月起開放在「新北市學習地圖網」報名，整合全市廿一類、七○二個終身學習機構課程資訊，提供市民一站式查詢與報名服務。

    另外，對弱勢家庭學子而言，吃飽穿暖、維持基本生活所需實屬不易，更遑論補習。新北市補習教育暨品保協會、新北市補習教育協會與新北市補習教育事業協會，共同推動「一一四學年度希望萌芽計畫」，攜手一五○家補教業者，提供一一○六個全額免費補習名額給弱勢學生，課程資源價值達六千六百萬元。

    教育局說明，一一四學年度希望萌芽計畫申請期限至九月卅日，補助期間今年九月起到明年八月，凡設籍或就學在新北市，且符合低收、中低收、職災或弱勢勞工子女、特殊境遇家庭、領有兒少生活扶助等條件者，可上「新北市社會教育資源網」查詢申請。

